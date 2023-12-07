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    Livakovic transferin perde arkasını anlattı: Modric beni ikna etti

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Livakovic transferin perde arkasını anlattı: Modric beni ikna etti
    Fenerbahçe

    Sarı lacivertli takımdan teklif aldığında millî takım kaptanı Modric ile konuştuğunu söyleyen Hırvat kaleci “Fenerbahçe hedefleri olan, çok büyük bir kulüp deyince geldim” ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe’nin 1 numarası Dominik Livakovic Türkiye’deki ilk röportajını verdi. Sporx’e açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki Hırvat eldiven sarı lacivertlilerden teklif aldığında millî takım kaptanı Luka Modric’e danıştığını söylerken “Bana ‘Luka, Fenerbahçe senin için harika olur. Hedefleri olan, tarihi çok zengin olan, çok büyük bir kulüp’ dedi. Bu sözler gelmemde etkili oldu” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’de aradığı ortamı bulduğunu belirten Livakovic “Taraftarımız bir harika. Onlara şampiyonluk hediye etmek istiyoruz” dedi.

    DERBİLERİ BEKLİYORUM

    Beşiktaş derbisini de kazanmak istediklerini ifade eden Hırvat kaleci “Lig maratonunda her maç 3 puan. Ancak derbilerin havası çok farklı olur. Sorumluluğumuzun farkındayız ve taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Galatasaray’a da değinen Livakovic, “Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dünya futbolundaki en efsanevi en ateşli rekabetlerden biri var. Bu derbiyi yaşamak ve elimden gelenin en iyisi yaparak taraftarımızı gururlandırmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

    CADDE’DE KUTLAYACAĞIZ

    Sezonu şampiyon bitirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Livakovic “Taraftarımız muhteşem. Her zaman yanımızda oldukları için minnettarım. Umarım, sezon sonunda Bağdat Caddesi’nde şampiyonluğu birlikte kutlarız” dedi.

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    Eda 7 Aralık 2023 09:55

    Çok basit goller yiyor ama aslında iyi kaleci

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