Livakovic transferin perde arkasını anlattı: Modric beni ikna etti

7 Aralık 2023 06:51 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 06:51

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin 1 numarası Dominik Livakovic Türkiye’deki ilk röportajını verdi. Sporx’e açıklamalarda bulunan 28 yaşındaki Hırvat eldiven sarı lacivertlilerden teklif aldığında millî takım kaptanı Luka Modric’e danıştığını söylerken “Bana ‘Luka, Fenerbahçe senin için harika olur. Hedefleri olan, tarihi çok zengin olan, çok büyük bir kulüp’ dedi. Bu sözler gelmemde etkili oldu” ifadelerini kullandı. Fenerbahçe’de aradığı ortamı bulduğunu belirten Livakovic “Taraftarımız bir harika. Onlara şampiyonluk hediye etmek istiyoruz” dedi.

DERBİLERİ BEKLİYORUM

Beşiktaş derbisini de kazanmak istediklerini ifade eden Hırvat kaleci “Lig maratonunda her maç 3 puan. Ancak derbilerin havası çok farklı olur. Sorumluluğumuzun farkındayız ve taraftarımızı mutlu edecek bir sonuç alacağımıza inanıyoruz” diye konuştu. Galatasaray’a da değinen Livakovic, “Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki dünya futbolundaki en efsanevi en ateşli rekabetlerden biri var. Bu derbiyi yaşamak ve elimden gelenin en iyisi yaparak taraftarımızı gururlandırmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

CADDE’DE KUTLAYACAĞIZ

Sezonu şampiyon bitirmek için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Livakovic “Taraftarımız muhteşem. Her zaman yanımızda oldukları için minnettarım. Umarım, sezon sonunda Bağdat Caddesi’nde şampiyonluğu birlikte kutlarız” dedi.