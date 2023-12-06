Henüz 25 maça çıktı! Szymanski, adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

6 Aralık 2023 17:12 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 17:14

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Takvim

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Fenerbahçe, evinde Sivasspor'u ağırladı. Kritik karşılaşma 4-1 sarı lacivertlilerin üstünlüğüyle sona ererken, takımının ilk golünü atan Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, önemli bir istatistiğin de sahibi oldu.

Sarı lacivertli forma ile 25'inci resmi maçına çıkan Szymanski, 10'uncu kez ağları sarstı. Yüzde 40 gol ortalaması tutturan Polonyalı yıldız, Fenerbahçe tarihindeki 10 numaralarda en yüksek gol yüzdesine sahip 4'üncü isim oldu.

ZİRVEDE ALEX VAR

İlk sırada yüzde 50 gol ortalaması tutturan Alex de Souza yer alırken, Haim Revivo yüzde 43 ile 2'nci, Jay Jay Okocha da yüzde 42 ile 3'üncü sırada kendisine yer buldu.

16 GOLE DİREKT KATKI

Fenerbahçe formasıyla 25 maçta 10 gol atıp 6 asist yapan Sebastian Szymanski, 16 gole direkt katkıda bulundu. Polonyalı yıldızın performansı teknik ekibi fazlasıyla mutlu ederken, başarılı isim aynı zamanda tribünlerin de sevgilisi oldu.

AVRUPA RADARINA GİRDİ

Geçtiğimiz sezon Hollanda Ligi'nde Feyenoord'un şampiyonluğunda önemli bir paya sahip olan Szymanski, başarılı performansını Fenerbahçe'de de geliştirerek sürdürüyor. Polonyalı yıldız, Avrupa'nın dev kulüplerinin takibi altına girmiş durumda.

Başta Liverpool olmak üzere İngiliz, Alman ve İspanyol kulüpleri Polonyalı isim için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor.