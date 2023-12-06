Fenerbahçe taraftarı bu haberden sonra gemileri yakacak! Takımın bel kemiği satılıyor, iki dev kulüp sıraya girdi

6 Aralık 2023 11:48 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 11:49

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de artık şampiyonluk yaşamak isteyen Fenerbahçe’de performansıyla dikkat çeken yıldız oyuncuya iki dev kulüp talip oldu. İki kulübün Brezilyalı yıldızı yakın takibe aldığı belirtilirken satılıp satılmayacağı merak konusu oldu.

Yeni sezon öncesi transferlere ağırlık veren Fenerbahçe Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Fred, Rodrigo Becao, Dominik Livakovic, Mert Müldür, Bartuğ Elmaz, Omar Fayed, Dusan Tadic, Umut Nayir, Alexander Djiku, Edin Dzeko ve Ryan Kent’i gibi isimleri kadrosuna kattı.

Yapılan transferlerden en etkili olan isim ise Manchester United’dan kadroya katılan Fred oldu. Sarı-lacivertliler Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimle 9.743.589,5 Avro karşılığında kadrosuna kattığı futbolcuyla 4 +1 yıllık sözleşme imzaladı.

FENERBAHÇE TARAFTARINA KÖTÜ HABER

İlk 11’in değişmez ismi haline gelen Fred, sakat kaldığından bu yana taraftarın dört gözle beklediği bir isim oldu. Gelen haber ise taraftarı perişan etti. Yıldız futbolcuyu İngiltere Premier Lig’den iki takımın takip ettiği belirtildi.

İKİ DEV KULÜP SIRAYA GİRDİ

Bu takımların kimler olduğu ortaya çıktı. Yapılan açıklamaya göre bu takımlarından biri Brezilyalı futbolcunun eski takımı Manchester United diğeri ise Tottenham Hotspur olduğu belirtildi.

Yıldız futbolcu için gelebilecek bir transfer teklifinin Fenerbahçe yönetimi tarafından reddedileceği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL KARARINI VERDİ

Özellikle teknik direktör İsmail Kartal’ın devre arasında futbolcu satışına karşı olduğunu ve kadronun korunması gerektiğini ifade etmişti. Ayrıca taraftarlar satılsa bile yıldız futbolcunun yerinin asla dolmayacağını düşünüyor.