Fredbahçe! Brezilyalı varsa korku yok

6 Aralık 2023 07:16 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 07:21

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

O varsa korkma... Fenerbahçe’nin orta saha oyuncusu Fred dinamizmi, enerjisi, pres gücü, ön alan presi ve sahada basmadık yer bırakmamasıyla ön plana çıkıyor. Görev aldığında sahada beyin görevi yapan Brezilyalı ayrıca birlikte oynadığı (özellikle hücumda) oyuncuların performansını da yukarıya taşıyor. Szymanski, Tadic, Dzeko, İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci Fred’in sahadaki varlığıyla daha bir öz güvenli oluyor.b

BİTMEYEN ENERJİ

Oyun kurma becerisi tartışmasız olan Brezilyalı, savunmadan hücuma geçişi sağlıyor, topu kaptığında hızlı bir şekilde tek topla takımı atağa kaldırıyor, takımın organizasyonlarını yönlendiriyor. Günümüz modern futbolunun hem hücum yönünde hem de savunmasında olan Fred tükenmek bilmeyen enerjisiyle orta sahaya enerji katıyor. Fred’siz maçlarda ise Fenerbahçe hücumda daha ağır kalıyor.

DERBİ MESAİSİ BAŞLADI

Sivas’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başlayan idman iki gruba ayrılan oyuncuların 5’e 2 top kapma ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maçlarla bitti.

DERBİYE BAKIŞI

Kariyerinde çok yüksek tansiyonlu maç bulunan Fred, Beşiktaş derbisi için “Rakibin de kalitesini biliyoruz ama biz Fenerbahçe’yiz ve her maça galibiyet için çıkarız. Maç onların sahasında oynanacak ama bütün zorlukların üstesinden geleceğiz. Şampiyon olmak istiyorsak bu maçı kazanmamız gerekiyor” dedi.