Derbilerde göz rengi değişiyor! Dusan Tadic'in çok ilginç özelliği

7 Aralık 2023 19:18 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 19:25

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: İHLAS Haber Ajansı

Fenerbahçe’nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, cumartesi günü oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş derbisinden 3 puan almak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Tadic, "Son maçta güzel bir zafer aldık. Camia için önemli maç. Hem oynamak hem izlemek keyifli olacak. 3 puan için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacağız" dedi.

FENERBAHÇE SERİ PEŞİNDE

Beşiktaş derbisinde 3 puan alıp, galibiyet serilerini sürdürmek istediklerini dile getiren 35 yaşındaki futbolcu, "O dönemde gerçekten iyi ivmemiz vardı, çok iyi futbol oynadık. Formumuz artıyordu ama sakatlıklar söz konusu oldu. Aynı pozisyonda birçok sakat oyuncumuz oldu. Bu da bizim seviyemizi düşürdü. Mazeret sunacak değiliz ama bu da bir gerçek ki takım içinde oynayanlardan bazıları sakatlandığında kendi ritmini ortaya koyma konusunda aksaklıklar olabiliyor. Sivas maçında iyi galibiyet aldık. Cumartesi Beşiktaş’a karşı galibiyet almak istiyor ve galibiyet serileri yakalayıp böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

DERBİLERDE GÖZ RENGİ DEĞİŞİYOR!

Dusan Tadic, derbi maçlarında ekstra motive olduğunu vurgulayarak, "Kariyerimde çok iyi derbiler oynadım. Bu maçlarda ekstra motivasyona sahip oluyorsunuz. Bir arkadaşım bana, 'Derbi maçlarında senin göz rengin bile değişiyor, o kadar motive oluyorsun' demişti. Bu tip maçlarda çok efor göstermek gerekiyor. Sadece camia için değil, taraftarlar için de çok önemli. Bizler sahada olduğumuz sürece en iyisini ortaya koymak gerekiyor. Derbiler dışındaki maçlar da çok önemli ama derbilerde ekstra motivasyonu gösterebiliyorsunuz" diye konuştu.

İKİ TAKIMDA DA SAKATLIK SORUNU VAR

Beşiktaş’ın ve kendilerinin sakatlıklardan dolayı çok sıkıntı çektiklerini aktaran Tadic, "Beşiktaş’ın sakatlık problemi var. Hem Beşiktaş hem de biz bu konuda en fazla sıkıntı yaşayan takımlarız. Onlar da sahada en iyisini ortaya koymak isteyecek, bizler de öyle. İki takım da yenmek isteyecektir. İlginç maç olacağını düşünüyorum. Bu tip maçlar

BEŞİKTAŞ'A NEDEN GELMEDİ?

Fenerbahçe’ye gelmeden önceki dönemde Beşiktaş’ın yaptığı teklif ile ilgili yöneltilen soruya Sırp futbolcu, "Ben Fenerbahçe’ye geldim. 40-50 kulüpten çok fazla teklif vardı. Bunu bekliyorduk ama bu kadar fazla olacağını tahmin etmiyorduk. Beşiktaş’ta neler oldu bilmiyorum o zaman da düşündüğüm şey Fenerbahçe’ye gelmekti. Hem başkan hem taraftar hem de yönetim tarafından iyi şekilde karşılandım. Güzel proje ile karşılandım. Dolayısıyla Fenerbahçe’yi tercih ettim. Beşiktaş’ta şu anki durumu bilmiyorum. Tek konuşacağım şey Fenerbahçe’ye gelmeyi tercih ettim. Neden eleştiri alıyorlar bilgim yok, konuşmak da benim için doğru değil. Fenerbahçe’ye neden geldiğimi biliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.