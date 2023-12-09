5 yıl sonra deplasman yasağı olmayan derbi: Dolmabahçe'de şenlik var

9 Aralık 2023 06:58 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 07:04

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAD TAME VE EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Türk sporunun asırlık çınarları Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşam zorlu derbide karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, yeni hocası ve yeni yönetimiyle derbiden zaferle ayrılmak istiyor. Siyah beyazlılar, 18 yıl aradan sonra derbiye çıkacak olan Rıza Çalımbay önderliğinde taraftarı önünde rakibini yenerek, yarışa tutunmanın planlarını yapıyor. Siyah beyazlı takım, Çalımbay’ın göreve gelmesinin ardından çıktığı üç maçta 7 puan elde etti.

KARTAL'IN ÜSTÜNLÜĞÜ

Tarihî bir sezon başlangıcına imza atan Fenerbahçe, derbiden de zaferle ayrılarak şampiyonluk yolunda kritik bir virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş ile oynadığı son yedi derbiyi kazanamayan sarı lacivertliler, bu kötü istatistiği sona erdirmek niyetinde. Fenerbahçe taraftarı da yaklaşık beş yıl aradan sonra Dolmabahçe’de tribünlerde yerini alacak. Sarı lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Becao ve Zajc sakatlıkları sebebiyle oynayamayacak. Üçer sarı kartı bulunan Crespo ve Samet ise kart görürse cezalı duruma düşecek.

FENER'İ BOŞ GEÇMİYOR

Beşiktaş’ın yıldızı Aboubakar ligde Fenerbahçe’ye karşı oynadığı beş maçta dört defa gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, bu sezon ise 11’i Süper Lig, 10’u da UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme ve grup aşaması olmak üzere toplam 21 maçta 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

DZEKO SİFTAH PEŞİNDE

Beşiktaş’a karşı Fenerbahçe’nin en önemli gol silahı Edin Dzeko olacak. Ligde 11 golle krallık mücadelesi veren 37 yaşındaki Boşnak yıldız, ilk derbisinde ağları havalandırmak istiyor. Dzeko, sarı lacivertli formayla 19 maçta 13 gol, 7 asistle 20 gollük katkı sağladı.

GELENEK SÜRECEK

Hayal kırıklıklarıyla başlayan sezonda yeni hocanın ve yeni yönetimin göreve başlamasıyla umutlanan Beşiktaş, gözünü derbiye çevirdi. Kara Kartal, ligde zirveden ne kadar uzak olsa da derbide psikolojik olarak avantajlı olan taraf. Siyah beyazlılar son yıllarda rakiplerine hiç maç kaybetmedi. Rıza Çalımbay da en çok bu üstünlüklerine ve stadı tıka basa dolduracak taraftarlarına güveniyor. Rıza Hoca, takımdaki eksikleri kafaya takmıyor.

İNGİLİZ ANAHTARI

Beşiktaş, son 10 derbide Fenerbahçe’ye sadece bir defa kaybetti. Tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe’nin zaaflarına odaklanarak bir plan hazırladı. Rakibin gol ayaklarına Colley, Amir ve Gedson’la kilit vurmaya çalışacak olan Çalımbay, “Kaleyi gördüğünüz yerden vurun” talimatını verdi. Rıza Hoca’nın, Chamberlain’i özel olarak çalıştırdığı ve İngiliz yıldızın Fener’i imha planında ayrı yeri olduğu öğrenildi.

LİGİN EN İYİSİ BİZİZ

Kötü gidişe Sivas galibiyetiyle nokta koyan Fenerbahçe, Beşiktaş’ı da yenerek hem liderliğini korumak hem de moral üstünlüğünü geri almak istiyor. Beşiktaş deplasmanında son lig galibiyetini 2014’te İsmail Kartal ile alan sarı lacivertliler, son yıllardaki kötü istatistiği bitirmek amacında. Ligin en iyi takımı olduklarına vurgu yapan Kartal oyuncularına “Ancak bu bir derbi. Zafer için mücadelenin her saniyesinde savaşmalıyız” dedi.

KANATLARDA BİTİRECEK

Fred’in dönüşüyle eli güçlenen Kartal, Djiku’nun da bu maçta forma giyecek olmasıyla defans endişesinden kurtulmuş durumda. Beşiktaş’ı şiddetli presle sahasına hapsetmeyi planlayan İsmail Hoca, Kartal’ın kırık kanatları üzerinden skor üretmeyi hedefliyor. Top rakipteyken takım hâlinde sert pres talimatı veren Kartal, savunma arkasına atılacak toplar ve hızlı hücumlarla Beşiktaş savunmasını çökertmeyi planlıyor.