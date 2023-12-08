Turizm firmalarından ilginç paket: Umre turu yapana Fenerbahçe - Galatasaray derbisi bedava

8 Aralık 2023 15:10 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:10

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe ile Süper Lig şampiyonu Galatasaray, 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da Süper Kupa maçına çıkacak.

İlk kez yurt dışında resmi bir maçta karşılaşacak olan iki takımın maçına turizm firmaları da ilgi gösterdi.

UMRE ZİYARETİNE FENERBAHÇE - GALATASARAY MAÇI EKLENDİ

Umre turu düzenleyen turizm şirketleri paket içinde Riyad'da oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray finalini de ekledi.

29 Aralık Cuma günü Arabistan'ın Başkent'i Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadyumu'nda finalini de kapsayan umre turu fiyatları 45 bin liralık pakette birleştirildi.

Türkiye'den taraftarların da gitmesi beklenen maça şimdiden yer ayırmaya başlandığı bildirildi.

25 bin kapasiteli Al-Awwal Park Stadyumu'na Fenerbahçe ve Galatasaraylı taraftarların yanı sıra birçok takımın taraftarı da bilet alıp izleyebilecek.