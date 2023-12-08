Yeni formatlı Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi! 4 büyüklerin rakipleri belli oldu

8 Aralık 2023 14:51 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 15:02

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Toplam 32 takımın mücadele ettiği kurada Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray da yer aldı.

Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız." dedi.

TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - Adanaspor

Galatasaray - Ümraniyespor

Beşiktaş - Eyüpspor

Trabzonspor - Manisa FK

Fatih Karagümrük-Kırklarelispor

Başakşehir-Boluspor

Alanyaspor-Samsunspor

Sivasspor-Keçiörengücü

Gaziantep FK-Bodrum FK

Ankaragücü-Çaykur Rizespor

Hatayspor-Sakaryaspor

Antalyaspor-Pendikspor

Kasımpaşa-Bandırmaspor

Kayserispor-Gençlerbirliği

Konyaspor-Göztepe

Adana Demirspor-24 Erzincanspor

Seri başı olanlar: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Hatayspor.

Seri başı olmayanlar: Samsunspor, Çaykur Rizespor, Pendikspor, Ümraniyespor, Bodrum FK, Sakaryaspor, Eyüpspor, Göztepe, Manisa FK, Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, 24 Erzincanspor, Kırklarelispor