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    • Haberler > Spor > Yeni formatlı Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi! 4 büyüklerin rakipleri belli oldu

    Yeni formatlı Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi! 4 büyüklerin rakipleri belli oldu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Yeni formatlı Türkiye Kupası&#039;nda 5. tur kuraları çekildi! 4 büyüklerin rakipleri belli oldu
    Türkiye Kupası, Son Dakika

    Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da bulunduğu Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün yapıldı. Toplam 32 takımın olduğu kurada eşleşmeler şu şekilde...

    Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Toplam 32 takımın mücadele ettiği kurada Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray da yer aldı.

    Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız." dedi.

    TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ

    Fenerbahçe - Adanaspor

    Galatasaray - Ümraniyespor 

    Beşiktaş - Eyüpspor

    Trabzonspor - Manisa FK

    Fatih Karagümrük-Kırklarelispor

    Başakşehir-Boluspor

    Alanyaspor-Samsunspor

    Sivasspor-Keçiörengücü

    Gaziantep FK-Bodrum FK

    Ankaragücü-Çaykur Rizespor

    Hatayspor-Sakaryaspor

    Antalyaspor-Pendikspor

    Kasımpaşa-Bandırmaspor

    Kayserispor-Gençlerbirliği

    Konyaspor-Göztepe

    Adana Demirspor-24 Erzincanspor

    Seri başı olanlar: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Hatayspor.

    Seri başı olmayanlar: Samsunspor, Çaykur Rizespor, Pendikspor, Ümraniyespor, Bodrum FK, Sakaryaspor, Eyüpspor, Göztepe, Manisa FK, Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, 24 Erzincanspor, Kırklarelispor

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