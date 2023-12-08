Yeni formatlı Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi! 4 büyüklerin rakipleri belli oldu
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor'un da bulunduğu Türkiye Kupası 5. tur kura çekimi bugün yapıldı. Toplam 32 takımın olduğu kurada eşleşmeler şu şekilde...
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur eşleşmeleri belli oldu. Toplam 32 takımın mücadele ettiği kurada Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray da yer aldı.
Kura çekimi öncesi açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Türkiye Kupası'na yeni bir format getiriyoruz. Kısa süre içerisinde bu formatı duyuracağız." dedi.
TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Beşiktaş - Eyüpspor
Trabzonspor - Manisa FK
Fatih Karagümrük-Kırklarelispor
Başakşehir-Boluspor
Alanyaspor-Samsunspor
Sivasspor-Keçiörengücü
Gaziantep FK-Bodrum FK
Ankaragücü-Çaykur Rizespor
Hatayspor-Sakaryaspor
Antalyaspor-Pendikspor
Kasımpaşa-Bandırmaspor
Kayserispor-Gençlerbirliği
Konyaspor-Göztepe
Adana Demirspor-24 Erzincanspor
Seri başı olanlar: Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Adana Demirspor, Başakşehir, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Antalyaspor, Sivasspor, Alanyaspor, Gaziantep FK, Hatayspor.
Seri başı olmayanlar: Samsunspor, Çaykur Rizespor, Pendikspor, Ümraniyespor, Bodrum FK, Sakaryaspor, Eyüpspor, Göztepe, Manisa FK, Keçiörengücü, Bandırmaspor, Boluspor, Gençlerbirliği, Adanaspor, 24 Erzincanspor, Kırklarelispor