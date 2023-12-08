Derbi öncesi kızdıracak açıklama! Rıza Çalımbay'dan Burak Yılmaz'a suçlama

8 Aralık 2023 10:42 - Güncelleme Tarihi: 8 Aralık 2023 10:42

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş'ta gözler derbiye çevrildi.

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın sakat oyunculardan dolayı kadro tercihinde zorluk yaşadığı öğrenildi.

Masuaku, Rosier ve Rashica'dan faydalanamayacak olan Çalımbay'ın ilk 11 için yoğun mesai harcadığı belirtildi.

RIZA ÇALIMBAY'DAN BURAK YILMAZ'A SUÇLAMA

Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Fenerbahçe derbisi öncesi Asist Analiz Youtube kanalına konuştu.

Çalımbay'ın Burak Yılmaz ile ilgili kullandığı ifadeler şaşırttı.

Kariyerinde ilk kez bu kadar çok sakat oyuncuları bir arada gördüğünü aktaran Rıza Çalımbay, "Ben bu kadar sakatı bir arada görmedim. Belki Burak Yılmaz'ın getirdiği antrenörler bir an önce takımı daha iyi duruma getirelim diye yüklenmiş olabilirler" sözleriyle şaşırttı.

Konuyla ilgili Burak Yılmaz'ın cevap verip, vermeyeceği merak ediliyor.

BURAK YILMAZ RIZA ÇALIMBAY'A GÖNDERMEDE BULUNMUŞTU

Beşiktaş'ta görev aldığı zaman Rıza Çalımbay'a yönelik sözleriyle gündeme gelen Burak Yılmaz, "Burada hoca olmak isteyen sevgili büyüklerimiz var. Bunları duyuyorum, izlemiyorum, etkilenmemeye çalışıyorum. Şimdi başkanımla konuşacağım. Eğer ben 3 Aralık'a, 4 Aralık'a kadar devam edeceksem benim küçük bir isteklerim olacak ama olmayacaksa ben yarın Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür edeceğim ve ayrılacağım" ifadelerini kullanmıştı.