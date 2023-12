Belirsizlik son buldu! Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi Davinson Sanchez gelişmesi

9 Aralık 2023 13:29 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 13:29

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u 3-1 yenen Galatasaray'da gözler Kopenhag deplasmanına çevrildi.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda üçüncü sırada yer alan Sarı-kırmızılılar, 3 puan alması durumunda son 16 tura yükselecek.

DAVINSON SANCHEZ DANİMARKA'DA OLACAK

Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren temsilcimizde Davinson Sanchez'den iyi haber geldi.

Sakatlığından dolayı son 3 resmi maçta forma giyemeyen Kolombiyalı stoper, bugün yapılan idmanda yer aldı.

Okan Buruk'un yıldız oyuncuyu ilk 11'de kullanmak istediği ve kendisini özel olarak hazırladığı öğrenildi.

SANCHEZ: KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ

GS TV'ye Kopenhag maçını değerlendiren Davinson Sanchez, "Kopenhag maçı çok zor bir maç olacak. Ama biz oraya her zaman olduğu gibi ilk maçta da olduğu gibi, kazanmak için çıkacağız. Ve her şey bizim elimizde. Old Trafford'a gittiğimiz zaman da aynısı yaptık. Allianz Arena'ya gittiğimizde de aynısı yaptık. Orada da kendi oyunumuzu biz nasıl oynuyorsak ve nasıl oynamak istiyorsak onu yapmak için çıkacağız. Çok önemli bir maç, gruptan çıkmak istiyoruz, ilk günden beri koyduğumuz hedef bu. Ve oraya da kazanmak için gideceğiz, kendimiz nasıl oynuyorsak öyle oynayacağız ve tur atlayıp dönmek için hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmak için orada olacağız." ifadelerini kullandı.