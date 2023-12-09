Batuhan Karadeniz'den tepki çeken sözler! 'Gizli bir Galatasaray aşığı'
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray - Adana Demirspor maçının ardından değerlendirmelerde bulunan eski futbolcu Batuhan Karadeniz, Younes Belhanda için kullandığı sözlerle gündem oldu.
Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.
Karşılaşma sonrası SkySpor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Batuhan Karadeniz, Adana Demirsporlu Younes Belhanda için çarpıcı sözler kullandı.
BATUHAN KARADENİZ: GİZLİ BİR GALATASARAY AŞIĞI
Faslı oyuncunun eski takımı Galatasaray'a karşı gösterdiği performansı eleştiren Karadeniz, "90. dakikada penaltıyı neden Icardi'ye attırıyorsun? Belhanda'ya attıracaksın, rahatlayacaksın. Belhanda, tebrik ederim. 90. dakikadaki penaltıyı atmak en çok sana yakışırdı. Maçtan sonra 3'lüyü de sana çektirselerdi. Tebrik ediyorum gizli bir Galatasaray aşığısın." ifadelerini kullandı.
Batuhan Karadeniz'in sözlerine Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.