Batuhan Karadeniz'den tepki çeken sözler! 'Gizli bir Galatasaray aşığı'

9 Aralık 2023 11:27 - Güncelleme Tarihi: 9 Aralık 2023 11:29

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Adana Demirspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 3-1 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.

Karşılaşma sonrası SkySpor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Batuhan Karadeniz, Adana Demirsporlu Younes Belhanda için çarpıcı sözler kullandı.

BATUHAN KARADENİZ: GİZLİ BİR GALATASARAY AŞIĞI

Faslı oyuncunun eski takımı Galatasaray'a karşı gösterdiği performansı eleştiren Karadeniz, "90. dakikada penaltıyı neden Icardi'ye attırıyorsun? Belhanda'ya attıracaksın, rahatlayacaksın. Belhanda, tebrik ederim. 90. dakikadaki penaltıyı atmak en çok sana yakışırdı. Maçtan sonra 3'lüyü de sana çektirselerdi. Tebrik ediyorum gizli bir Galatasaray aşığısın." ifadelerini kullandı.

Batuhan Karadeniz'in sözlerine Galatasaraylı taraftarlar tepki gösterdi.