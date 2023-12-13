Bu kadarına pes artık! Aboubakar ve Rosier'in neden kadro dışı kaldıkları belli oldu

13 Aralık 2023 11:09 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 11:10

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 3-1 kaybeden Beşiktaş, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Rıza Çalımbay yönetiminde etkisiz bir görüntü çizen Siyah-beyazlılar, derbi sonrası harekete geçti.

Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın talimatları doğrultusunda Vincent Abouabakar, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Rachid Ghezzal kadro dışı bırakıldı.

ABOUBAKAR VE ROSIER DELİRTTİ

Sabah'ın haberine göre; Derbide oynamayan Rosier ve ikinci yarıda oyuna giren Aboubakar'ın soyunma odasında kahkaya atarak sohbet etmesi teknik ekibi sinirlendirdi.

Gamsız hareketleriyle dikkat çeken iki oyuncunun devre arasında kendilerine takım bulmaları istendi.

Öte yandan Ghezzal, Bailly ve Onana'nın ise disiplini sağlamak adına kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Devre arası kadrosuna en az 4 oyuncu almak isteyen Siyah-beyazlıların, taliplisi olan futbolcuları bırakmak istediği öğrenildi.