Bu kadarına pes artık! Aboubakar ve Rosier'in neden kadro dışı kaldıkları belli oldu
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'ye karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası 5 futbolcusunu kadro dışı bırakan Beşiktaş'ta sürpriz bir kararda bulunmuştu. Gözden çıkarılan isimler arasında olan Aboubakar ve Rosier'in neden kadro dışı kaldıkları ortaya çıktı. İşte yaşananlar...
Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 3-1 kaybeden Beşiktaş, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.
Rıza Çalımbay yönetiminde etkisiz bir görüntü çizen Siyah-beyazlılar, derbi sonrası harekete geçti.
Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın talimatları doğrultusunda Vincent Abouabakar, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Rachid Ghezzal kadro dışı bırakıldı.
ABOUBAKAR VE ROSIER DELİRTTİ
Sabah'ın haberine göre; Derbide oynamayan Rosier ve ikinci yarıda oyuna giren Aboubakar'ın soyunma odasında kahkaya atarak sohbet etmesi teknik ekibi sinirlendirdi.
Gamsız hareketleriyle dikkat çeken iki oyuncunun devre arasında kendilerine takım bulmaları istendi.
Öte yandan Ghezzal, Bailly ve Onana'nın ise disiplini sağlamak adına kadro dışı bırakıldığı belirtildi.
Devre arası kadrosuna en az 4 oyuncu almak isteyen Siyah-beyazlıların, taliplisi olan futbolcuları bırakmak istediği öğrenildi.