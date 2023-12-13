Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Spor > Bu kadarına pes artık! Aboubakar ve Rosier'in neden kadro dışı kaldıkları belli oldu

    Bu kadarına pes artık! Aboubakar ve Rosier'in neden kadro dışı kaldıkları belli oldu

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Bu kadarına pes artık! Aboubakar ve Rosier&#039;in neden kadro dışı kaldıkları belli oldu
    Aboubakar, Beşiktaş

    Fenerbahçe'ye karşı alınan 3-1'lik yenilgi sonrası 5 futbolcusunu kadro dışı bırakan Beşiktaş'ta sürpriz bir kararda bulunmuştu. Gözden çıkarılan isimler arasında olan Aboubakar ve Rosier'in neden kadro dışı kaldıkları ortaya çıktı. İşte yaşananlar...

    Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe'ye evinde 3-1 kaybeden Beşiktaş, taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

    Rıza Çalımbay yönetiminde etkisiz bir görüntü çizen Siyah-beyazlılar, derbi sonrası harekete geçti.

    Futbol Direktörü Samet Aybaba'nın talimatları doğrultusunda Vincent Abouabakar, Valentin Rosier, Jean Onana, Eric Bailly ve Rachid Ghezzal kadro dışı bırakıldı.

    Bu kadarına pes artık! Aboubakar ve Rosier'in neden kadro dışı kaldıkları belli oldu

    ABOUBAKAR VE ROSIER DELİRTTİ

    Sabah'ın haberine göre; Derbide oynamayan Rosier ve ikinci yarıda oyuna giren Aboubakar'ın soyunma odasında kahkaya atarak sohbet etmesi teknik ekibi sinirlendirdi.

    Gamsız hareketleriyle dikkat çeken iki oyuncunun devre arasında kendilerine takım bulmaları istendi.

    Öte yandan Ghezzal, Bailly ve Onana'nın ise disiplini sağlamak adına kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

    Devre arası kadrosuna en az 4 oyuncu almak isteyen Siyah-beyazlıların, taliplisi olan futbolcuları bırakmak istediği öğrenildi.

    Rıza Çalımbay derbinin ardından eski yönetimi hedef gösterdi
    Oynat

    Rıza Çalımbay derbinin ardından eski yönetimi hedef gösterdi

    Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 3-1'lik Fenerbahçe yenilgisinin ardından eski yönetimin transfer politikasını eleştirdi. Çalımbay, "Daha iyi oyuncular alınabilirdi. Sezon başında olsam daha iyi bir kadro yapılabilirdi" dedi.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...