Beşiktaş'ın 4 milyonluk transferi kadro dışı! Sadece 12 dakika forma giydi

11 Aralık 2023 17:17 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:17

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in 15'inci haftasında evinde Fenerbahçe'yi ağırlayan ve kritik derbiden 3-1 mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, zirveyle arasındaki puan farkının 14'e çıkmasına engel olamadı. Harekete geçen siyah beyazlı kulüp, 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktı.

Kadro dışı bırakılan isimler Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana oldu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızdan 5 oyuncumuz kadro dışı bırakılmıştır. Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba; Vincent Aboubakar, Valentine Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ile Jean Onana'nın performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıklamıştır. Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir" ifadesi yer aldı.

SADECE 12 DAKİKA OYNADI

Kadro dışı kalan futbolcular arasında en çok dikkat çeken oyuncu ise Jean Onana oldu. Sezon başında Lens'ten 4 milyon 37 bin 500 Euro'luk bedelle 4 yıllığına Beşiktaş'a imza atan Onana, fazla forma şansı bulamadan kadro dışı bırakıldı. 23 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de toplam 12 dakika sahada kaldı. Kamerunlu oyuncu, Karagümrük, Pendikspor ve Başakşehir maçlarında 1'er dakika, Gaziantep FK mücadelesinde de 9 dakika görev aldı.

Bu kulvarda gol ya da asisti olmayan Jean Onana, Konferans Ligi eleme ve grup aşamalarında ise 6 karşılaşmada 176 dakika top koşturdu.

ABOUBAKAR İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BELİRTMİŞTİ

Onana, Beşiktaş'a transferinden önce Vincent Aboubakar ile görüştüğünü belirtmişti. Kulübün sosyal medya hesabına konuşan Jean Onana, "Bana Beşiktaş’ın hedefleri olan bir kulüp olduğunu söyledi. Kendisi aynı zamanda milli takımda benim kaptanım. Beşiktaş hakkında söylediği iyi şeylerden motive oldum. Türkiye'de bir zorluk yaşayacağımı sanmıyorum. Tüm enerjimle oynamak istiyorum. Kazanmak istiyorum, çünkü ben kazanmak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı.

Kamerunlu oyuncunun, siyah-beyazlılara transfer sürecinde görüştüğü Aboubakar da kadro dışı bırakılan futbolcular arasında yer aldı.