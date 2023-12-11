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    Quaresma'nın İstanbul'a geliş sebebi ortaya çıktı! Derbi için gelmemiş

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Quaresma&#039;nın İstanbul&#039;a geliş sebebi ortaya çıktı! Derbi için gelmemiş
    Quaresma, Beşiktaş

    Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini izlemek için İstanbul'a gelen Ricardo Quaresma'nın özel bir klinikte saç ektirmesi sosyal medyada gündem oldu. Portekizli yıldızın derbi için özel olarak Türkiye'ye geldiği iddia edilmişti.

    Beşiktaş camiasının efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, 9 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe derbisini stadyumda izlemişti.

    Karşılaşma öncesi sahaya çıkartılan Portekizli oyuncu, Atiba Hutchinson ile beraber plaket aldı.

    Tribünleri selamlayan Qauresma ve Atiba'nın unutulmaz görüntüleri taraftarlara izletilmişti.

    Quaresma'nın İstanbul'a geliş sebebi ortaya çıktı! Derbi için gelmemiş

    YENİDEN SAÇ EKTİRDİ

    Beşiktaş - Fenerbahçe maçına özel olarak İstanbul'a geldiği öne sürülen Quaresma'nın saç ektirmesi gündem oldu.

    Sporseverler Portekizli oyuncunun derbi için değil de aslında saç ektirmek için Türkiye'ye geldiği iddia edildi.

    Futbolu henüz bırakmayan Quaresma, Beşiktaş formasıyla emekli olmak istediğini açıklamıştı.

    Daha önce Siyah-beyazlı kulüpte 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 40 yaşındaki yıldız, bir dönem Kasımpaşa forması da giymişti.

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