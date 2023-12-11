Quaresma'nın İstanbul'a geliş sebebi ortaya çıktı! Derbi için gelmemiş

11 Aralık 2023 15:05 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:10

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş camiasının efsane futbolcularından Ricardo Quaresma, 9 Aralık'ta oynanan Fenerbahçe derbisini stadyumda izlemişti.

Karşılaşma öncesi sahaya çıkartılan Portekizli oyuncu, Atiba Hutchinson ile beraber plaket aldı.

Tribünleri selamlayan Qauresma ve Atiba'nın unutulmaz görüntüleri taraftarlara izletilmişti.

YENİDEN SAÇ EKTİRDİ

Beşiktaş - Fenerbahçe maçına özel olarak İstanbul'a geldiği öne sürülen Quaresma'nın saç ektirmesi gündem oldu.

Sporseverler Portekizli oyuncunun derbi için değil de aslında saç ektirmek için Türkiye'ye geldiği iddia edildi.

Futbolu henüz bırakmayan Quaresma, Beşiktaş formasıyla emekli olmak istediğini açıklamıştı.

Daha önce Siyah-beyazlı kulüpte 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 40 yaşındaki yıldız, bir dönem Kasımpaşa forması da giymişti.