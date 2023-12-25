25 Aralık 2023 21:09 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 21:30

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Quique Setien oluyor... İspanya kaynaklı haber siteleri, Siyah-Beyazlı yönetimin bir dönem Barcelona ve Villarreal'i çalıştıran Setien ile anlaşmaya varmak üzere olduğunu iddia etti.

Sezona Şenol Güneş'le başlayan ardından Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'la devam eden Beşiktaş'ı Hatayspor maçına Serdar Topraktepe çıkardı.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat bugün yaptığı teknik direktör açıklamasında "Çok kısa sürede belli olacak" dedi.

QUİQUE SETİEN KİMDİR?

Çalımbay'ın ayrılığı sonrası pek çok teknik direktörün ismi Beşiktaş ile anıldı. Bazı çalıştırıcılar ile ücret ve transfer bütçesi anlaşmaya engel oldu.

65 yaşındaki İspanyol teknik direktör Quique Setien, futbolculuk döneminde Racing Santander ve Atletico Madrid formalarıyla hatırlanıyor.

La Liga'da pek çok takımı çalıştıran Setien, 2019-20 sezonun 2. yarısında Barcelona'yı çalıştırmıştı. Kariyerinde hiç kupa bulunmayan İspanyol, son olarak Villarreal'i çalıştırmış ve Eylül ayında görevden alınmıştı.

FEYYAZ UÇAR YALANLAMIŞTI

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, daha önce İspanya kaynaklı Setien iddiaları yalanlamıştı.

Setien, yaptığı açıklamada "Bu öğleden sonra Türkiye'ye gitmem için beni aradılar. Ancak bu teklif hakkında düşünmem ve yarın karar vermem gerekiyor. Teklif İstanbul'dan, Türkiye'de Real Madrid'in eşdeğeri bir takımdan" ifadelerini kullanmıştı.

"BAZI ARACILARLA KONUŞMUŞ OLABİLİR"

Setien'in bu sözleri teklifin Beşiktaş'tan geldiğini düşündürtse de Feyyaz Uçar, bu iddianın doğru olmadığını açıkladı. İspanya'nın AS Gazetesi konuşan Uçar, İspanyol teknik adama herhangi bir teklif sunmadıklarını belirterek, "Onunla iletişime bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir antrenörü var. Bazı aracıların Setien ile konuşup ona Beşiktaş'tan bahsetmiş olması mümkün" dedi.

Beşiktaş'ı Hatayspor maçına Serdar Topraktepe çıkardı.