Yeni hoca adayı çok şaşırtacak! Beşiktaş şampiyon yapacak ismi buldu
Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Beşiktaş, yeni teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Yunanistan, Fransa ve Suudi Arabistan'da şampiyonluklar yaşatan Leonardo Jardim'i istedi.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.
Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Genesio ve Slaven Bilic gibi isimleri gündemine alan Siyah-beyazlılar, Leonardo Jardim ile ilgileniyor.
Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Portekizli hocayla bir görüşme yapılması planlanıyor.
BEŞİKTAŞ JARDIM'I LİSTEYE EKLEDİ
Daha önce Fransa'da Monaco, Yunanistan'da Olympiakos, Portekiz'de Beira-Mar ve Suudi Arabistan'da Al -Hilal takımlarında şampiyonlar yaşayan Jardim'a sıcak bakan yönetimin Portekizli hocanın maaş beklentisini öğrenecek.
Jardim'in yıllık 3 milyon euro talep edeceği konuşulurken, yönetimin yeni teknik direktör için en fazla 2,5 milyon euro verebileceği konuşuluyor.
Öte yandan Portekizli hoca, Monaco'yu çalıştırdığı 2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde 2 defa karşılaşmıştı.
Deplasmandaki maçı 2-1 kazanan Siyah-beyazlılar, kendi evinde 1-1 berabere kalmıştı.