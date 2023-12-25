25 Aralık 2023 10:51 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 11:05

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer, Bruno Genesio ve Slaven Bilic gibi isimleri gündemine alan Siyah-beyazlılar, Leonardo Jardim ile ilgileniyor.

Katar'ın Al Rayyan takımını çalıştıran Portekizli hocayla bir görüşme yapılması planlanıyor.

BEŞİKTAŞ JARDIM'I LİSTEYE EKLEDİ

Daha önce Fransa'da Monaco, Yunanistan'da Olympiakos, Portekiz'de Beira-Mar ve Suudi Arabistan'da Al -Hilal takımlarında şampiyonlar yaşayan Jardim'a sıcak bakan yönetimin Portekizli hocanın maaş beklentisini öğrenecek.

Jardim'in yıllık 3 milyon euro talep edeceği konuşulurken, yönetimin yeni teknik direktör için en fazla 2,5 milyon euro verebileceği konuşuluyor.

Öte yandan Portekizli hoca, Monaco'yu çalıştırdığı 2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde 2 defa karşılaşmıştı.

Deplasmandaki maçı 2-1 kazanan Siyah-beyazlılar, kendi evinde 1-1 berabere kalmıştı.