Beşiktaş'tan teknik direktör açıklaması! Feyyaz Uçar İspanya kaynaklı iddiaları yalanladı

17 Aralık 2023 19:21 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 19:31

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları devam ederken İspanya'da çıkan Quique Setien haberleri Siyah-Beyazlı camiayı heyecanlandırdı.

Siyah-Beyazlılar'ın futbol şube sorumlusu ve basın sözcüsü Feyyaz Uçar, AS gazetesine yaptığı açıklamayla haberi yalanladı.

"TÜRKİYE'NİN REAL MADRİD'İNDEN TEKLİF ALDIM"

Son olarak Villarreal'i çalıştıran ve şu an boşta olan teknik direktör Setien, dün yaptığı açıklamada "Bu öğleden sonra Türkiye'ye gitmem için beni aradılar. Ancak bu teklif hakkında düşünmem ve yarın karar vermem gerekiyor. Teklif İstanbul'dan, Türkiye'de Real Madrid'in eşdeğeri bir takımdan" ifadelerini kullanmıştı.

"BAZI ARACILARLA KONUŞMUŞ OLABİLİR"

Setien'in bu sözleri teklifin Beşiktaş'tan geldiğini düşündürtse de Feyyaz Uçar, bu iddianın doğru olmadığını açıkladı. İspanya'nın AS Gazetesi konuşan Uçar, İspanyol teknik adama herhangi bir teklif sunmadıklarını belirterek, "Onunla iletişime bile geçmedik. Beşiktaş'ın zaten bir antrenörü var. Bazı aracıların Setien ile konuşup ona Beşiktaş'tan bahsetmiş olması mümkün" dedi.