Messi'nin eski teknik direktörü, Türkiye'den gelen teklifi duyurdu
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bir dönem Barcelona'yı da çalıştıran Quique Setien'in Türkiye'den teklif aldığı iddia edildi. İspanya'da katıldığı bir forumda konuşan Setien'in yaptığı itiraf kafalarda soru işareti bıraktı.
Rıza Çalımbay ile devre arasından yollarını ayıracağı iddia edilen Beşiktaş'ın Quique Setien ile ilgilendiği öne sürüldü.
İspanya'da Santander Group Barymont Uluslararası Spor Forumu'nda konuşan Setien, Türkiye'den 'hızlıca cevaplandırılması gereken' bir teklif aldığını duyurdu.
AS gazetesinin haberine göre; 65 yaşındaki hocanın Türkiye'den aldığı teklifin Beşiktaş'tan geldiği iddia edildi.
Sezona Villarreal'de başlayan Setien, 4 maçta sadece 1 galibiyet alınca görevinden ayrılmıştı.
13 Ocak - 20 Ağustos 2020 tarihleri arasında Barcelona'yı da çalıştıran Setien, beklenen performansın ötesinde kaldığı için ayrılmıştı.
SETIEN BEŞİKTAŞ'A DOĞRU
Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, alınan kötü sonuçlar sonrası göreve geçici olarak Burak Yılmaz'ı getirmişti.
Burak Yılmaz ile kötü günlere dur diyemeyen Siyah-beyazlılar, son olarak kulüp efsanelerinden Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı.