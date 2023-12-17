Messi'nin eski teknik direktörü, Türkiye'den gelen teklifi duyurdu

17 Aralık 2023 12:32 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 12:45

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay ile devre arasından yollarını ayıracağı iddia edilen Beşiktaş'ın Quique Setien ile ilgilendiği öne sürüldü.

İspanya'da Santander Group Barymont Uluslararası Spor Forumu'nda konuşan Setien, Türkiye'den 'hızlıca cevaplandırılması gereken' bir teklif aldığını duyurdu.

AS gazetesinin haberine göre; 65 yaşındaki hocanın Türkiye'den aldığı teklifin Beşiktaş'tan geldiği iddia edildi.

Sezona Villarreal'de başlayan Setien, 4 maçta sadece 1 galibiyet alınca görevinden ayrılmıştı.

13 Ocak - 20 Ağustos 2020 tarihleri arasında Barcelona'yı da çalıştıran Setien, beklenen performansın ötesinde kaldığı için ayrılmıştı.

SETIEN BEŞİKTAŞ'A DOĞRU

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, alınan kötü sonuçlar sonrası göreve geçici olarak Burak Yılmaz'ı getirmişti.

Burak Yılmaz ile kötü günlere dur diyemeyen Siyah-beyazlılar, son olarak kulüp efsanelerinden Rıza Çalımbay ile yola devam etme kararı aldı.

Oynat Hasan Arat: Biz büyük bir camiayız Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın Transfer müjdesi veren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Biz büyük bir camiayız. Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın. Hep beraber ayağa kalkacağız. Başarılı günlerimize geri döneceğiz" dedi. Siyah-Beyazlıların güncel borcu açıklandı.





