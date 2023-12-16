Beşiktaş'ın güncel borcu 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 TL olarak açıklandı

16 Aralık 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 13:14

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: İHLAS Haber Ajansı

Beşiktaş Kulübü’nün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu’nda gerçekleştirilirken, toplantıda Beşiktaş Başkanı Hasan Arat açıklamalarda bulundu.

ARAT: SEÇİME KADAR 103 GÜN KAYBETTİK

Kulüp tarihinin en çok katılım sağlanan seçiminde başkan seçildiğini söyleyen Hasan Arat, “Tarihimizin en çok katılım sağlanan seçimini geride bıraktık. Tüm Türkiye’ye demokrasi dersi verdik. Seçime 12 bin 157 kişi oy kullanmaya geldi. Yaşanan yoğunluk sebebiyle 2 bine yakın kişi oy kullanamadı. Bu seçim Akatlar’daki son seçimimizdi. Bundan sonraki Divan Toplantılarımız da en nezih ortamlarda, Beşiktaş’a yakışır şekilde yapılacak.

Türk futbol tarihinde ilk kez başkan adaylarının taraftarları birlikte tezahürat yaptı. Camiamız kenetlendi. Beşiktaş’ın kaybedecek 1 günü daha yoktur dedim. Seçime kadar 103 gün daha kaybettik. Seçimden sonra kulübümüzde devir teslim süreci yaşanmadı. Burası 120 yıllık kulüp. Bu işin bir nezaketi vardır. Her şeyden önce burası kimsenin şahsi şirketi değildir. Biz hukukumuzun çiğnendiği, keyfi yönetimlere son verdik. Bir yandan kurumsallaşacağız bir yandan da başarılı olacağız. Kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

ARA TRANSFER DÖNEMİNDE TAKVİYELER GELECEK

İlk günden itibaren çalışmaya başladıklarını dile getiren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Biz büyük bir camiayız. Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın. Hep beraber ayağa kalkacağız. Başarılı günlerimize geri döneceğiz. Camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam etmeliyiz. Bu kulübe adım attığımdan itibaren 46 yıl geçti. Bugün ilk defa Divan Kurulu toplantımıza başkan olarak iştirak etmek nasip olduğu için çok mutluyum. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Futbol şubesinin ivedilikle başarı odaklı yapılanmaya gideceğini dile getiren Hasan Arat, "Futbol kadro dışı kararları etkili olmuştur. Karardan etkilenen oyuncularımız bizimle iletişime geçtiler. Gereğinin yapılacağı konusunda hem fikir olduk. Beşiktaş kulübünün büyüklüğü hafife alınmaz. Ara transferde gereken takviyeleri yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamalarında bulundu.

HALİL UMUT MELER SÖZLERİ

Hakem Halil Umut Meler’e yapılan saldırının kabul edilemez olduğunu söyleyen Hasan Arat, "Geçtiğimiz yıl oyuncumuz Josef de Souza’nın Ankara’da o stadyumda yaşadıkları sonrası hakemi korumaya çalıştığı için federasyon tarafından ceza almıştı. Ne kadar enteresan değil mi? Söylediklerini yaşadık. Biz camia olarak Halil Umut Meler’e tekrar geçmiş olsun diyoruz. Yaşananları kınıyoruz ve gereğinin yapılmasının da takipçisi olacağız" dedi.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNCEL BORCU NE KADAR?

Toplantıda konuşan Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün borcunun, 31 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 8 milyar 282 milyon 243 bin 263 TL olduğu duyurdu.