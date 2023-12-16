Afrika çetesi af diliyor

16 Aralık 2023 06:58 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 07:00

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta Futbol Takımları Koordinatörü Samet Aybaba’nın kararıyla kadro dışı bırakılan Aboubakar, Bailly, Rosier, Ghezzal ve Onana konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Beş oyuncunun hukuki gerekçeler sebebiyle takımla birlikte idmanlara çıkmasına karar verilmişti. Bu durum beş oyuncunun af umutlarını artırdı. Cezalı oyuncuların sözcüsü olan Aboubakar, teknik direktör Rıza Çalımbay ile Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar’la görüşme talebinde bulundu.

OY BİRLİĞİ GEREKİYOR

Çalımbay, Aybaba ve Uçar üçlüsü gelen talep üzerine konuyu başkan Hasan Arat’a taşıdı. Arat, futbolun başındaki isimlerin alacağı kararların arkasında olduğunu söyledi. Bunun üzerine Samet Aybaba, takım içi gruplaşma sebebiyle suçlanan beş oyuncudan savunmalarını istedi. Yapılacak görüşmeden nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor. Savunmaların ardından Çalımbay, Aybaba ve Uçar üçlüsünün de kabul etmesi hâlinde af kararının çıkabileceği öğrenildi.

İLETİŞİM BELİRLEYECEK

Kadro dışı kalan oyuncular, söz konusu kararın ardından bugün ilk defa takımla birlikte idmana çıkacak. Teknik heyet ve yönetim, idmanda diğer oyuncuların kadro dışı kalan isimlerle olan diyaloğunu yakından takip edecek. Futbolcular arasındaki iletişim, af konusunda belirleyici olacak.