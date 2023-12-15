UEFA'dan Türk takımlarına 1 milyar 402 milyon lira! Hangi takım, ne kadar kazandı?
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA'nın Avrupa kupalarında oynanan grup aşamalarının ardından dağıtacağı ücret belli oldu. Toplam 44 milyon Euro'ya yakın ücret Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Adana Demirspor arasında paylaştırıldı.
Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kasasına girecek ücret belli oldu.
En çok geliri Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray elde ederken, en az geliri Konferans Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Adana Demirspor elde etti.
UEFA'nın Türk takımlarına ödeyeceği toplam ücretin ise 43 milyon 933 bin 237 Euro (1 milyar 402 milyon 520 bin TL) olduğu belirtildi.
Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ın geliri kazanacağı maçlara göre artış gösterebilecek.
UEFA'DAN TÜRK TAKIMLARINA SERVET
Galatasaray: 30 milyon 140 bin 737 Euro
Fenerbahçe: 7 milyon 601 bin 800 Euro
Beşiktaş: 5 milyon 140 bin 700 Euro
Adana Demirspor: 1 milyon 50 bin Euro