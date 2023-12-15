UEFA'dan Türk takımlarına 1 milyar 402 milyon lira! Hangi takım, ne kadar kazandı?

15 Aralık 2023 15:10 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 15:10

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un kasasına girecek ücret belli oldu.

En çok geliri Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray elde ederken, en az geliri Konferans Ligi'ne play-off aşamasında veda eden Adana Demirspor elde etti.

UEFA'nın Türk takımlarına ödeyeceği toplam ücretin ise 43 milyon 933 bin 237 Euro (1 milyar 402 milyon 520 bin TL) olduğu belirtildi.

Konferans Ligi'nde son 16 turuna kalan Fenerbahçe ile Şampiyonlar Ligi'nden elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalan Galatasaray'ın geliri kazanacağı maçlara göre artış gösterebilecek.

UEFA'DAN TÜRK TAKIMLARINA SERVET

Galatasaray: 30 milyon 140 bin 737 Euro

Fenerbahçe: 7 milyon 601 bin 800 Euro

Beşiktaş: 5 milyon 140 bin 700 Euro

Adana Demirspor: 1 milyon 50 bin Euro









