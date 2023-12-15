Galatasaray'da Sergio Oliveira şoku! Portekizli yıldızın göğüs kasında kopuk oluştu
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Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son dakika haberleri... Süper Lig'in 17. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Galatasaray, Portekizli futbolcusu Sergio Oliveira'nın göğüs kasında kopuk oluştuğunu açıkladı.
Galatasaray'ın Portekizli milli futbolcusu Sergio Oliveira'nın göğüs kasında kopma meydan geldi.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Antrenman öncesi tesisteki fitness merkezinde bireysel kuvvet çalışması sırasında göğüs kasında (pectoralis major) kopuk oluşan futbolcumuz Sérgio Oliveira’nın tedavisine başlanmıştır. Tedavi protokolü, yapılacak ileri tetkikler sonrası netleşecektir.