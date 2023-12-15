Afrika soğuğu! Ligin ertelenmesi Galatasaray'a yaramadı

15 Aralık 2023 06:25 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 06:28

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Halil Umut Meler’in sahada uğradığı yumruklu tekmeli saldırının yankıları sürüyor. Futbol dünyası olay sonrası ayaklanırken TFF, önce maçların süresiz ertelendiğini açıklamış ardından da 16. hafta maçlarını ocak ayına atmıştı. Bu durumda 15. hafta maçını evinde oynayan Galatasaray’ın, Sivas deplasmanına gidecekken, evinde 17. hafta maçında Karagümrük’le karşılaşacak olması ‘kıyak’ olarak lanse edilmişti. Ancak Galatasaray’ın Sivasspor ile oynayacağı tarihe bakılınca durum hiç de öyle görünmüyor.

SARI KART ALARMI

Her ne kadar yıldız kaleci Muslera, kart cezasını iç sahadaki Karagümrük maçında çekip Sivas’ta kalede yer alacak olsa da Galatasaray, Sivas deplasmanına daha zorlu kış şartlarında gidecek. Afrika Kupası sebebiyle Zaha, Ziyech, Bakambu gibi yıldızlar büyük ihtimalle Sivas deplasmanında olmayacak. Ayrıca sarı kırmızılılarda kart cezası sınırında olan Davinson, Boey ve Sergio; Karagümrük maçında sarı kart görürse bu oyuncular Fenerbahçe derbisinde Kadıköy’de forma giyemeyecek.

AFRİKA'YA GERİ SAYIM

Fildişi Sahilleri’nin ev sahipliği yapacağı 2023 Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak’ta başlayacak. Bu ülkedeki elverişsiz hava şartları sebebiyle kupa Ocak 2024’e kaydırılmıştı. 10 Ocak’ta oynanacak olan Sivas deplasmanında Galatasaray’dan üç oyuncu yer almayacak.

AVRUPA LİGİ ÖDÜLÜ

Şampiyonlar Ligi’nden elenen ancak, Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek olan Galatasaray; Ndombele, Davinson, Angelino, Ziyech, Kerem Demirbay, Zaha, Tete, İcardi ve Bakambu’ya sözleşmeleri gereği ‘Avrupa bonusu’ ödeyecek. Bu oyuncuların çoğunun eski kulüpleri de bonustan nasibini alacak.