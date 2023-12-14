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    Galatasaraylı yıldıza kötü haber! Okan Buruk faturayı ona kesti, kadro dışı kalacak

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Sabah Gazetesi
    Galatasaraylı yıldıza kötü haber! Okan Buruk faturayı ona kesti, kadro dışı kalacak
    Angelino, Okan Buruk, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Transfer Haberleri

    Şampiyonlar Ligi’nde deplasmanda Kopenhag’a 1-0 mağlup olan Galatasaray, grubu 3’üncü sırada bitirerek yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek. Alınan mağlubiyet taraftarlardan büyük tepki toplarken Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’tan flaş bir karar alındı. Yıldız futbolcu kadro dışı bırakıldı. Fatura ona kesildi.

    Alman ekibi Leipzig'den kiralanan ancak bir türlü istenilen performansı gösteremeyen Angelino'nun bileti Okan Buruk tarafından kesildi. Şampiyonlar Ligi’nde alınan mağlubiyet sonrası fatura yıldız oyuncuya kesildi. Süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

    OKAN BURUK FATURAYI KESTİ! YILDIZ OYUNCU KADRO DIŞI BIRAKILDI 

    Şampiyonlar Ligi’nde Danimarka ekibi Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Galatasaray’da bazı oyuncular yoğun eleştiri aldı. Bunlardan biri olan Angelino yine bekleneni veremedi. Sezon başında Almanya’dan getirilen İspanyol bek, bir türlü aradığı çıkışı bulamadı. 

    Galatasaraylı yıldıza kötü haber! Okan Buruk faturayı ona kesti, kadro dışı kalacak

    Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray formasını 19 kez giyen Angelino, alınan kararla kadro dışı bırakılacak. Leipzig ile yapılan anlaşmaya göre, bir maç daha oynarsa 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu devreye girecek olan 26 yaşındaki futbolcu, teknik heyet ve yönetimin gelecek planlamasında yer almıyor.

    İSTENİLEN PERFORMANSI VEREMEDİ 

    İspanyol sol bek, Süper Lig'de 8, Şampiyonlar Ligi'nde 6, Şampiyonlar Ligi elemelerinde ise 5 maçta forma giydi. Toplamda 1475 dakika oynayan 26 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

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