Galatasaray Avrupa Ligi'ne kaldı ancak fırsatları kaçırarak... Böyle mi olacaktı?

14 Aralık 2023 07:17 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 07:17

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılı taraftar için sezon başı sadece İcardi’nin bonservisinin bile alınması yeterli görünüyordu. Ancak Galatasaray yönetimi, çıtayı yükseğe koyup önceliği Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalmaya ardından da gruptan çıkmaya vermişti. Ve ilk hesap tuttu Aslan elemeleri geçerek Devler Ligi’ne kaldı. Grup kuraları çekildiğinde de en zayıf halka olarak Kopenhag görülüyordu. Sarı kırmızılı takımın toplam değeri 236 milyon avroyu bulurken rakip Kopenhag 66 milyon avroluk bir değerdeydi. Ancak rakamlar masada kaldı sahada ise Danimarka ekibi tur atladı.

BURUK'A ELEŞTİRİLER

İstanbul’da berabere kalınan deplasmanda ise 1-0 mağlup olunan Kopenhag’ın hocası Jacob Neestrup’un “Galatasaray'dan hangi oyuncuyu isterdin?" sorusuna verdiği “Sportif direktörüme gidip 'Galatasaray'dan bir oyuncu alalım' desem, 'Çok pahalı, getiremeyiz' der” cevabı çok şey anlatıyordu. Okan Buruk, kariyerinin en önemli sınavından kaldı. Oyunu okuma, geride düştükten sonra hamlede gecikme ve oyuncu tercihleri konusunda Buruk’a eleştiriler vardı. Özetle; üçüncü olan Aslan Avrupa’da devam ediyor ama maddi ve manevi anlamda ciddi kayıplar verdi.

İKİ SEZON SONRA

Avrupa serüvenine UEFA Avrupa Ligi’nde devam edecek olan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu turnuvada son olarak 2021-22 sezonunda mücadele etmiş ve son 16 turunda elenmişti.

İCARDİ DE KAYBOLDU

Galatasaray’ın gol yollarında en büyük kozu İcardi’ydi. Fakat takım arkadaşları kalabalık ve disiplinli Kopenhag defansı arasında Arjantinli yıldızı topla buluşturamadı.