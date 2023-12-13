Galatasaray'dan orta sahaya taze kan: Raphael Onyedika

13 Aralık 2023 16:53 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 16:56

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmaya karar veren Galatasaray, eski defterleri karıştırdı.

Geçen sezon Danimarka ekibi Midtjylland'tan 9.5 milyon euro bedelle Club Brugge takımına transfer olan Raphael Onyedika ile ilgilenen Sarı-kırmızılılar, oyuncunun durumunu soruşturuyor.

Lucas Torreira'nın yanına ikinci bir oyuncuyu bir türlü yerleştiremeyen ve kritik maçlarda Kaan Ayhan'ı Uruguaylı oyuncunun yanında değerlendiren Okan Buruk'un Onyedika'yı çok beğendiği öğrenildi.

OKAN BURUK NİJERYALI ORTA SAHAYI ÇOK BEĞENDİ

Nijeryalı orta sahanın formunu yakından takip eden Buruk'un Konferans Ligi'nde oynanan Beşiktaş - Club Brugge maçlarında süre alan Onyedika'yı takip ettiği belirtildi.

Piyasa değeri 9 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncu için Club Brugge takımının en az 15 milyon euro bonservis isteyeceği konuşuluyor.

Galatasaray'ın bu rakamlara çıkma olasılığının düşük olduğu iddia ediliyor.

Bu sezon şu ana kadar 28 resmi maça çıkan Onyedika, 1 gol attı.