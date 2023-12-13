Rıdvan Dilmen'den Kopenhag - Galatasaray maçı sonrası çarpıcı sözler! 'Galatasaraylıların görmesi lazım'

13 Aralık 2023 12:34 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 12:36

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Kopenhag'a 1-0 yenilen Galatasaray, grubunu üçüncü sırada tamamlayıp, Avrupa Ligi'ne kaldı.

Gruptan çıkamayan Sarı-kırmızılıları Rıdvan Dilmen değerlendirdi.

Sports Digitale'deki programda konuşan Dilmen, “Avantaj Kopenhag'taydı, beraberlik yetiyordu. Oyun formatları da beraberlik takımı gibiydi. Galatasaray da sürekli hücum yapan bir takımken iki yarının da ilk 15 dakikasını kendi tarzının dışında oynadı.” ifadelerini kullandı.

RIDVAN DİLMEN: AYNI KEFEYE KOYMAM

"Hangi grup olursa olsun hiçbir Galatasaraylı 6 maçta 1 galibiyet beklemiyordu. Bu kadro 6 maçta en az 2-3 kazanması lazımdı. Galatasaray ile Kopenhag’ı aynı kefeye asla koymam ben. Oyuncu kalitesi olarak da koymam.”

"Okan Buruk ilk kez 5 maçı bıraktı ve “aman bunlardan gol yemeyeyim, oyunun devamında tempoyu artırırım” diye düşündü. Üzücü olan şu maçlar ilgili; Bir, ben Muslera’yı yerde yatarken görmedim. İki, Galatasaray fazla üretemedi. Uzatma dakikaları dışında. Kerem’in üstten giden bir şutu var. Yoksa Galatasaray’ın pozisyon sayısı her iki yarıda da 4-5’er tane oluyordu. Avrupa’da da, ligde de... Bugün hem fazla pozisyon vermediği, kalecisinin yere yatmadığı maçta gol yedi ve golü atamadı. O kadar oyun disiplinine rağmen”

RIDVAN DİLMEN: BİR TÜRLÜ DÜZELMİYOR

"Tete oyuna kötü başlarsa bir türlü düzelmiyor. Kopenhag maçında iyi girdi, iyi bitirdi ama bugün... Tete tercihi stratejiktir, taktikseldir ama ne olursa olsun yorulana kadar Hakim Ziyech ile başlayabilirsin. Aralarında özel konuşma ya da sakatlık olduğunu bilmiyorum.”

“Hakim Ziyech’in de artık istikrarı yakalaması lazım. Her maç 11’de Galatasaraylıların görmesi lazım. Tete’nin yardımcı oyuncu olarak girmesi lazım. Burada Hakim Ziyech’in de performansını sorgulaması lazım. 90 dakikayı çıkarak performansa neden gelemiyor onu merak ediyorum."