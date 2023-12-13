Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu!
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, grup üçüncüsü olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılar play-off turunda gelecek rakibini bekliyor.
Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, son 16 tur şansını kaybetti.
Grubunu 5 puanla üçüncü sırada bitiren Sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçları yarın oynanacak.
Grup etabının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netlik kazanacak.
Avrupa Ligi'nde son hafta öncesinde D Grubu hariç tüm gruplarda ilk iki sıra henüz netleşmiş değil. D Grubu'nda Atalanta grup liderliğini, Sporting Lisbon ise ikinci sırayı garantiledi.
GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU
West Ham United / Freiburg (A Grubu)
Marsilya / Brighton (B Grubu)
Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)
Sporting Lisbon (D Grubu)
Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)
Rennes / Villareal (F Grubu)
Slavia Prag / Roma (G Grubu)
Karabağ / Molde (H Grubu)
Not: Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan muhtemel takımlar şeklinde hesaplanmıştır.