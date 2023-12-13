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    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray&#039;ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu!
    Galatasaray, Uefa Avrupa Ligi

    UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, grup üçüncüsü olarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmızılılar play-off turunda gelecek rakibini bekliyor.

    Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, son 16 tur şansını kaybetti.

    Grubunu 5 puanla üçüncü sırada bitiren Sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

    UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçları yarın oynanacak.

    Grup etabının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netlik kazanacak.

    Avrupa Ligi'nde son hafta öncesinde D Grubu hariç tüm gruplarda ilk iki sıra henüz netleşmiş değil. D Grubu'nda Atalanta grup liderliğini, Sporting Lisbon ise ikinci sırayı garantiledi.

    Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu!

    GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

    West Ham United / Freiburg (A Grubu)

    Marsilya / Brighton (B Grubu)

    Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

    Sporting Lisbon (D Grubu)

    Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

    Rennes / Villareal (F Grubu)

    Slavia Prag / Roma (G Grubu)

    Karabağ / Molde (H Grubu)

    Not: Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan muhtemel takımlar şeklinde hesaplanmıştır.

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