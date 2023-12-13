Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu!

13 Aralık 2023 09:44 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 10:48

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Galatasaray, son 16 tur şansını kaybetti.

Grubunu 5 puanla üçüncü sırada bitiren Sarı-kırmızılılar, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nin son hafta maçları yarın oynanacak.

Grup etabının tamamlanmasının ardından Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de netlik kazanacak.

Avrupa Ligi'nde son hafta öncesinde D Grubu hariç tüm gruplarda ilk iki sıra henüz netleşmiş değil. D Grubu'nda Atalanta grup liderliğini, Sporting Lisbon ise ikinci sırayı garantiledi.

GALATASARAY'IN AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ BELLİ OLDU

West Ham United / Freiburg (A Grubu)

Marsilya / Brighton (B Grubu)

Real Betis / Rangers / Sparta Prag (C Grubu)

Sporting Lisbon (D Grubu)

Toulouse / St. Gilloise (E Grubu)

Rennes / Villareal (F Grubu)

Slavia Prag / Roma (G Grubu)

Karabağ / Molde (H Grubu)

Not: Son maçlar öncesinde grubunu ikinci sırada bitirme ihtimali olan muhtemel takımlar şeklinde hesaplanmıştır.