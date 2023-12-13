Şampiyonlar Ligi'ne veda... Canın sağ olsun Aslan'ım

13 Aralık 2023 07:45 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 07:49

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ö. ÇETİN ENGİN'İN HABERİ - Beraberlik onlara yarıyordu. Yine de maça baskılı girdiler. G.Saray kolay karşıladı. Kopenhag teknik kapasitesi düşük bir ekip. Okan Hoca enteresan şekilde geri oyuncularından topu Angelino’ya uzun atmalarını istemiş. O da sık sık boş durumda 60 metrelik paslar aldı. Fakat on sekize orta yaptığı bölgeler çok gerideydi. Bu tür ortaları rakip defans kolay karşılar. Öyle de oldu. Koca ilk 45’te sıfıra inerek orta yapan bir tek Boey oldu. Bu da tehlike üretti. Rakip defans sıfırdan gelen ortalarda dengesiz kalır.

ACHOURİ BELLİYDİ!

Kaan ve Torreira’nın dönüşümlü öne hamleleri sonuç vermedi. Rakip on sekiz içi ve önünde dokuz kişi kompakt defans yaptı durdu zira. Boşluk bulamadığımız ilk yarıda pozisyon da bulamadık. Kopenhag’da Achouri dikine ataklarıyla dikkati çekti. Başımıza yine bu oyuncu iş açtı. Onun sürüklediği atakta golü buldular. Angelino bilmiyorsa birileri ona, “Tuttuğun adamın arkasında kalmayacaksın, önüne geçeceksin” demeli. Boş bıraktığı Lerager, Kopenhag’ı son 16’ya taşıdı.

NAFİLE GAYRETLER

Golün ardından Mertens ve Ziyech hamlesi geldi. Etkisiz Zaha ve Tete çıktı. Temsilcimiz rakip sahaya yığıldı. Mertens organizatördü ama on kişi defansa çekildiler. Boşluk bulmakta zorlanan Cimbom, İcardi’yi de bulamadı hâliyle. Kerem’in iki tehlikeli pozisyonu vardı. Fakat rakibin katı defansı temsilcimizin akışkan oyun oynamasına da izin vermedi. Geriye sinir edici arayışlar kaldı. Bunlardan son bölümde Bakambu ve İcardi ile bulduklarımız sonuç vermedi. Merhaba Avrupa Ligi...

HEDEFİMİZ BİTMEZ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk maçın ardından, “Rakibin bekleyeceği belliydi. Merkezi kapatan bir takım. Kanatlardan gitmeliydik, Zaha ve Tete ile başladık. İlk yarı pozisyon üretemedik. Rakibe pozisyon vermesek de bir tane kötü gol yedik. Turu istiyorduk, üzgünüz. Bizim için hedef devam ediyor. Avrupa Ligi’nde finale kadar gitmek ve kupayı almak istiyoruz” sözlerini kullandı.

MERTENS: YAZIK OLDU

İkinci yarıda süre alan Dries Mertens, “Biz üzgünüz. Sadece bu maça bakmamak gerekiyor, daha önceki maçlarda yakaladığımız fırsatlarda golleri atsak farklı olabilirdi. Bugün de bir gol atabilsek her şey daha farklı olacaktı. Sadece üzgünüz. Bir tek onu söyleyebilirim. Yazık oldu” sözlerini sarf etti. Bakambu ise, “Kazanmak için gelmiştik. Gol için fırsatlar da bulduk. Avrupa Ligi’ne bakacağız” dedi.