Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde! Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Cim Bom, Devler Ligi'ne veda etti
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'ne Kopenhag'a deplasmanda tek golle yenilerek veda etti. Gruptan çıkmak için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Sarı-Kırmızılılar, 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'nda 2. yarıda yediği golle mağlup oldu. Manchester United deplasmanda 0-1'la geçen Bayern Münih ve Kopenhag gruptan çıkarken Galatasaray 3. olarak UEFA Avrupa Ligi bileti aldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Kopenhag'a konuk olan Galatasaray, Danimarka şampiyonuna 1-0 mağlup oldu.
Kopenhag bu galibiyetle puanını 8'e yükseltip lider Bayern Münih'in ardından gruptan çıkan 2. takım oldu.
GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE
A Grubu'na evinde 2-2'lik Kopenhag beraberliğiyle başlayan, ardından da Manchester United'ı deplasmanda 2-3 mağlup eden Galatasaray, gruptan çıkamadı.
Manchester United evinde Bayern Münih'e 0-1 mağlup olunca, 5 puanlı Galatasaray grubu 3. sırada tamamladı. Okan Buruk ve öğrencileri yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
Sarı-Kırmızılılar 2000 yılında Arsenal'i devirerek UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'nda bu kez Devler Ligi'nden elendi.
GALATASARAY TRİBÜNÜNDE ÖZGÜR FİLİSTİN PANKARTI
Danimarka'daki önemli maçta takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e de destek mesajı verdi.
Kopenhag'daki meydanlarda bir araya gelerek tezahürat ve marşlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra müsabakanın oynanacağı Parken Stadı'na hareket etti.
Galatasaraylı taraftarlar, tribünde üzerinde İngilizce "Özgür Filistin" yazısının bulunduğu pankartı açarak, Filistin'e destek verdi.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.