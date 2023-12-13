Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde! Kopenhag'a 1-0 mağlup olan Cim Bom, Devler Ligi'ne veda etti

13 Aralık 2023 00:13 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 00:52

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Kopenhag'a konuk olan Galatasaray, Danimarka şampiyonuna 1-0 mağlup oldu.

Kopenhag bu galibiyetle puanını 8'e yükseltip lider Bayern Münih'in ardından gruptan çıkan 2. takım oldu.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE

A Grubu'na evinde 2-2'lik Kopenhag beraberliğiyle başlayan, ardından da Manchester United'ı deplasmanda 2-3 mağlup eden Galatasaray, gruptan çıkamadı.

Manchester United evinde Bayern Münih'e 0-1 mağlup olunca, 5 puanlı Galatasaray grubu 3. sırada tamamladı. Okan Buruk ve öğrencileri yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı-Kırmızılılar 2000 yılında Arsenal'i devirerek UEFA Kupası'nı kazandığı Parken Stadı'nda bu kez Devler Ligi'nden elendi.

GALATASARAY TRİBÜNÜNDE ÖZGÜR FİLİSTİN PANKARTI

Danimarka'daki önemli maçta takımlarını yalnız bırakmayan Galatasaraylı taraftarlar, Filistin'e de destek mesajı verdi.

Kopenhag'daki meydanlarda bir araya gelerek tezahürat ve marşlarla maç havasına giren taraftarlar, daha sonra müsabakanın oynanacağı Parken Stadı'na hareket etti.

Galatasaraylı taraftarlar, tribünde üzerinde İngilizce "Özgür Filistin" yazısının bulunduğu pankartı açarak, Filistin'e destek verdi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, kendilerine ayrılan tribünü doldurarak coşkulu bir şekilde takımlarını destekledi.