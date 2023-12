Transfer sinyali veren Kerem Aktürkoğlu'ndan Fatih Terim açıklaması

12 Aralık 2023 12:00 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:03

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Kopenhag ile oynanacak maç öncesi İspanyol medyasının etkili haber sitelerinden Marca'ya konuştu.

Zorlu deplasmanı değerlendiren Aktürkoğlu, "Büyük bir heyecanla bekliyoruz. Bu, final atmosferine benziyor, yoğun bir ortamı var. Tek hedefimiz var; kazanmak ve bir sonraki tura geçmek. Takım olarak tamamen hazırız ve bu zorluğa karşı heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU: FATİH TERİM'İN İLGİSİ ONURDU

Galatasaray'a transfer sürecini anlatan Kerem Aktürkoğlu, "Galatasaray'ın benimle iletişime geçmesi, gerçekleşmiş bir rüya gibiydi. Özellikle, transferimde önemli bir rol oynayan Fatih Terim'in ilgisi, inanılmaz bir onurdu. Orada ilk antrenörümdü ve onun rehberliği altında çalışmak değerli bir deneyimdi. Türkiye'de değil, aynı zamanda Avrupa'da da zengin bir geçmişi olan bir kulübü temsil etme fırsatı, beni inanılmaz bir gurur ile doldurdu. #Galatasaray formasını giymek ve bu prestijli kulübün bir parçası olmak, hayatımda tarihi bir an ve gerçekleşmiş bir rüya oldu." dedi.

KEREM AKTÜRKOĞLU: HAYAL EDEBİLİRİM

"İspanya'ya özel bir ilginiz var mı?" sorusunu da cevaplayan Kerem Aktürkoğlu, "İspanya, şüphesiz, Avrupa'nın en iyi beş liginden biri olarak bilinen olağanüstü futboluyla dikkat çeken bir ülke. Zengin bir futbol geleneğine sahip, birçok büyük takımı, tutkulu taraftarları ve canlı bir kültürü bulunan bir yer. Bu lige yakından ilgi gösteriyorum ve seviyorum; bir gün burada oynamak gibi bir düşünceyi hayal edebilirim. Futbolda her zaman neler olacağını bilemezsiniz. Her şey, doğru zamanda oluşan anla ilgilidir. Ancak her gün kendimi geliştirir ve sürecime odaklanırsam, doğru fırsatların ortaya çıkacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN HARRY POTTER SÖZLERİ

Kendisi için verilen Harry Potter lakabına da değinen Kerem Aktürkoğlu, "Evet, bu dünya çapında tanınan bir unvan. Aramızdaki benzerlikler şaşırtıcı ve dünya genelindeki hayranların dikkatini çekti. Hem Harry hem de ben yedi numarasını kullanıyoruz: o Quidditch takımı için, ben ise futbol takımım için. Ayrıca, Gryffindor'un ikonik renkleri, Galatasaray'ın renklerine çok benziyor. Başka bir benzerlik noktası da yuvarlak gözlüklerimi taktığımda ortaya çıkıyor." görüşlerini dile getirdi.