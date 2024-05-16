Çorumspor, Süper Lig'e 1 adım daha yaklaştı! Kocaeli engelini aştı
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Kocaelispor ve Çorumspor, play-off turu 1.maçında karşı karşıya geldi. Çorumspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Çorum FK ile Kocaelispor Trendyol 1. Lig play-off turu 1. maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip seyircisi önünde rakibini 2-1 mağlup etti.
Çorum FK'nın gollerini Thomas Verheijdt ve Atakan kaydetti.
Kocaelispor'un tek golü Candeias'tan geldi
ÇORUM FK, BODRUMSPOR İLE OYNAYACAK
Bu sonucun ardından Çorum FK yarı final maçında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
Yeni play off sisteminin ardından iki maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın ilk maçında Çorum sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi