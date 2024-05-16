Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Çorumspor, Süper Lig'e 1 adım daha yaklaştı! Kocaeli engelini aştı

Çorumspor, Süper Lig'e 1 adım daha yaklaştı! Kocaeli engelini aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çorumspor, Süper Lig&#039;e 1 adım daha yaklaştı! Kocaeli engelini aştı
Çorum Fk, Kocaelispor, Trendyol 1. Lig, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Kocaelispor ve Çorumspor, play-off turu 1.maçında karşı karşıya geldi. Çorumspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Çorum FK ile Kocaelispor Trendyol 1. Lig play-off turu 1. maçında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip seyircisi önünde rakibini 2-1 mağlup etti.

Çorum FK'nın gollerini Thomas Verheijdt ve Atakan kaydetti.

Kocaelispor'un tek golü Candeias'tan geldi

ÇORUM FK, BODRUMSPOR İLE OYNAYACAK

Bu sonucun ardından Çorum FK yarı final maçında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

Yeni play off sisteminin ardından iki maç üzerinden oynanacak karşılaşmanın ilk maçında Çorum sahasında Bodrum FK'yı konuk edecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kassam Tugayları İsrail tanklarını havaya uçurdu! Ölü ve yaralılar var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı - SporFilenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini aldıDursun Özbek, Galatasaray'ın çılgın projesi için harekete geçti! Bakanlıkla görüşecek - SporDursun Özbek, Galatasaray'ın çılgın projesi için harekete geçti! Bakanlıkla görüşecekFutbolcular devreye girdi! Bayern Münih, Tuchel kararını değiştirdi - SporFutbolcular devreye girdi! Bayern Münih, Tuchel kararını değiştirdiİsmail Kartal'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'de ilk 11'de sürpriz isim - Sporİsmail Kartal'ın derbi planı hazır! Fenerbahçe'de ilk 11'de sürpriz isimBodrumspor, Süper Lig yolunda ilk engelini aştı - SporBodrumspor, Süper Lig yolunda ilk engelini aştıManchester City'e Ederson'dan kötü haber! Yıldız file bekçisi sezonu kapattı - SporManchester City'e Ederson'dan kötü haber! Yıldız file bekçisi sezonu kapattı
Sonraki Haber Yükleniyor...