Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

Dünya 1 numarası ve son şampiyon A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde ilk galibiyetini aldı. Milliler, Hollanda'yı 3-1 mağlup etti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Hollanda karşısında parkeye çıktı. Milliler ilk maçında Japonya'ya kaybetmişti. Filenin Sultanları maçı 3-1 kazandı. Setler; 25-14, 23-25, 25-23 ve 25-18 sona erdi.

ANTALYA SONRASI ROTA ABD

Filenin Sultanları ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs’ta Antalya’da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran’da ABD’de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran’da Çin’de mücadele edecek. 16 takımın mücadele edeceği VNL’de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.