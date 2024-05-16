Futbolcular devreye girdi! Bayern Münih, Tuchel kararını değiştirdi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 16 Mayıs 2024 20:41 - Güncelleme: 16 Mayıs 2024 20:56 - Güncelleme:

Bayern Münih, Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bundesliga'da bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen ve hem lig, hem Şampiyonlar Ligi'nde istenilen sonuçları alamayan Bayern Münih'te Tuchel'in geleceği tartışılıyordu. Panzerler, tecrübeli hocaya gelecek sezon için bir şans daha verme kararı aldı.