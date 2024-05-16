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Futbolcular devreye girdi! Bayern Münih, Tuchel kararını değiştirdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Futbolcular devreye girdi! Bayern Münih, Tuchel kararını değiştirdi
Bayern Münih, Thomas Tuchel, Şampiyonlar Ligi, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bundesliga'da bu sezon beklenilen performansı gösteremeyen ve hem lig, hem Şampiyonlar Ligi'nde istenilen sonuçları alamayan Bayern Münih'te Tuchel'in geleceği tartışılıyordu. Panzerler, tecrübeli hocaya gelecek sezon için bir şans daha verme kararı aldı.

Almanya Bundesliga'da şampiyonluğu Bayern Leverkusen'e kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise Real Madrid'e boyun eğen Bayern Münih'te Thomas Tuchel'in geleceği tartışılıyor. Münih yönetimi, Tuchel'in biletini kesip yerine teknik direktör arayışlarına girmişti. 

TUCHEL İÇİN BİR ŞANS DAHA

Panzerler, teknik direktörlük koltuğu için Zinedine Zidane ve Xabi Alonso ile görüştü. Görüşmelerinden istediği sonucu elde edemeyen Münih, Tuchel konusunu yeniden gözden geçirdi.

Futbolcular devreye girdi! Bayern Münih, Tuchel kararını değiştirdi - 1. Resim

FUTBOLCULAR KALMASINI İSTEDİ

Kaptan Manuel Neuer'in öncülük ettiği bir grup oyuncunun yönetimle görüşerek, "Thomas Tuchel'in kalmasını istiyoruz." talebinin de bu kararda etkili olduğu ileri sürüldü. Bayern Münih'in başında 60 maça çıkan Thomas Tuchel 37 galibiyet, 8 beraberlik ve 15 mağlubiyetle maç başına 1,98 puan ortalaması tutturdu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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