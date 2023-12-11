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    • Haberler > Spor > Transferin gözdesi Kerem Aktürkoğlu, oynamak istediği ligi açıkladı 'Hoşuma giderdi'

    Transferin gözdesi Kerem Aktürkoğlu, oynamak istediği ligi açıkladı 'Hoşuma giderdi'

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    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Transferin gözdesi Kerem Aktürkoğlu, oynamak istediği ligi açıkladı &#039;Hoşuma giderdi&#039;
    Kerem Aktürkoğlu, İtalya, Galatasaray

    Galatasaray'ın milli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, İtalyan basınına verdiği röportajda geleceği ile ilgili flaş itiraflarda bulundu. Takım arkadaşı Mauro Icardi'ye övgüler yağdıran Aktürkoğlu, Serie A'ya göz dikti.

    UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Kopenhag ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu açıklamalarda bulundu.

    İtalya medyasından Tuttomercato’ya röportaj veren Kerem, "Tarihi bir adım atma şansımız var. Bu, kulüp ve taraftar için tarihi bir an. Kopenhag’la oynamak için sabırsızlanıyoruz. Final maçı gibi olacak. Zor maç olacak çünkü zorlu bir takım olduklarını gösterdiler ama biz de güçlüyüz. Hem de çok." ifadelerini kullandı.

    Transferin gözdesi Kerem Aktürkoğlu, oynamak istediği ligi açıkladı 'Hoşuma giderdi'

    KEREM AKTÜRKOĞLU: ORADA OYNAMAK HOŞUMA GİDERDİ

    Kendi gelişimi hakkında da konuşan Kerem Aktürkoğlu, "Zihinsel ve fiziksel olarak kendimi hazır hissediyorum. Son iki sezonda büyüdüm ve hala büyümeye devam ettiğimi hissediyorum. Dolayısıyla evet, kariyerimde bir adım atmaya hazırım." dedi.

    Muhabirin bu yeni adım 'İtalya olabilir mi?' sorusuna cevap veren milli oyuncu, "Kesinlikle evet. İtalya olağanüstü bir futbol, tarih ve gelenek ülkesi. Tutku dolu taraftarları, futbolun tarihini yazmış kulüpleri var. Serie A’da olağanüstü yetenekler ve çok yüksek bir seviye var. Şüphesiz büyüleyici bir lig ve orada oynamak hoşuma giderdi." görüşlerini belirtti.

    Transferin gözdesi Kerem Aktürkoğlu, oynamak istediği ligi açıkladı 'Hoşuma giderdi'

    KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAN ICARDI'YE ÖVGÜ

    Takım arkadaşı Mauro Icardi ile yakaladığı uyuma dikkat çeken Türk yıldız, "Mauro’nun olağanüstü bir etkisi oldu, o ve diğer büyük oyuncular, benim ve diğerlerinin yanı sıra tüm kulübün gelişimini teşvik etti. Başkanın bu tür oyuncuları getirmesi bize inanılmaz bir destek verdi, ayrıca Mauro’nun varlığı sahada büyük işler yapabilme bilincine katkı sağlıyor." açıklamasında bulundu.

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