Buruk'un Kopenhag kadrosu bir bölge dışında belli

11 Aralık 2023 05:46 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 06:01

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cimbom bu sezonun en erken finalini yarın Kopenhag karşısında verecek. Şampiyonlar Ligi’nde bugüne kadar gelinen durumun meyvesi 90 dakika sonunda alınacak. Gruptan çıkmak da var sonuncu olmak da. Bütün planları gruptan çıkmak adına yapan teknik direktör Okan Buruk’un kafasındaki kadro büyük oranda belli. Üç bölgede belirsizlik var gibi görünse de aslında o tek bölgeye düşmüş durumda. Çünkü sol bekte Barış Alper Yılmaz formayı kapmış gibi görünüyor.

ÇOK FORMDA AMA...

Torreira’nın yanındaki isim konusunda Kerem Demirbay ve Kaan Ayhan arasında gidip gelen Buruk, savunma yönü daha güçlü olan Kaan’da karar kılmış gibi. Buruk’u asıl düşündüren ve karar konusunda zorlayan bölge ise 10 numara. Forvet arkasında kim olacak? Elde formda bir Kerem Aktürkoğlu, kalitesi tartışılmaz Mertens ve futbol zekası ortada olan Hâkim Ziyech var. Buruk, Ziyech’i kanada çekerse diğer kanatta da Zaha olacak. Bu durumda Kerem ortaya kayacak gibi.

KEREM'İN İŞTAHI YERİNDE

Sarı kırmızılı takımın dinamosu Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor maçını koparan isimdi. Bir gol bir asistle ön plana çıkan genç isim Kopenhag mücadelesi öncesinde çok iştahlı.

AVRUPA LİGİ HESABI

Galatasaray’a tur için Kopenhag’ı Danimarka’da yenmesi şart. Galibiyet durumunda diğer maça bakmadan Aslan gruptan çıkıyor. Ancak olası puan kaybında Bayern Münih’in İngiltere’de Manchester United’dan puan alması yeterli olacak. Ancak Alman ekibinin Kopenhag’a puan verdiği düşünülürse favori olsa bile Panzerlere güvenmek zor gibi.

HAKEM İTALYAN

Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Kopenhag ile oynayacağı müsabakayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. İtalyan hakem Türkiye’nin 3 maçını yönetmiş ve bunda bir beraberlik iki yenilgi almıştık. Kulüp bazında ise Orsato ile Galatasaray 2 maçını da kaybederken, Fenerbahçe bir maçta bir galibiyet gördü. Trabzonspor bir beraberlik alırken Başakşehir de tek mağlubiyet aldı.