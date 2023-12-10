Okan Buruk kariyerinin en önemli finaline hazırlanıyor

10 Aralık 2023 05:11 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 05:30

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ligde Adana Demirspor’u mağlup eden ve derbi haftasında keyfine bakan Galatasaray’ı aklı Şampiyonlar Ligi’nde salı günü onayacağı Kopenhag maçında. Aslında akıllar hafta başından bu yana orada. Teknik direktör Okan Buruk, Adana Demirspor kadrosunu bile o maçı düşünerek hazırladı. Rakip analizlerine devam eden Buruk, kazanması durumunda 12,4 milyon avroluk gelir getirecek maça öyle bir hazırlanıyor ki belki de kariyerinin en önemli finallerinden birine çalışıyor.

KANAT BİNDİRMELERİ...

Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde rakiplere ön alan baskısı uygulayarak buralara gelen sarı kırmızılılar, Kopenhag mücadelesinde de aynı taktiği hatta daha sertini düşünüyor. Orta alanı güçlü tutmak isteyen Buruk, İcardi’den başlayan yoğun pres yaptırmayı düşünüyor. Kazanılan toplarla da hızlı kanat bindirmeleri düşünen Buruk için Barış Alper Yılmaz ve Sacha Boey bu anlamda büyük önem arz ediyor. Adana Demir’e karşı dinlendirilen Zaha’nın da bitirici vuruşlarına güveniyor.

SANCHEZ'DEN BURUK'A: OYNAMAK İSTİYORUM

Sakatlığı sebebiyle bir süredir formasından uzak olan ve bireysel çalışmalara yeni başlayan Davinson Sanchez bugün takıma katılacak. Her ne kadar fizik olarak biraz eksiği olsa da başarılı stoper, Kopenhag karşısında forma giymek istediğini söyledi. Okan Buruk, öğrencisinin istekli tavrından mutlu olsa da son durumuna bakıp doktorların da görüşünü alarak karar verecek.

GARANTİ PAS

Cimbom’da Okan Buruk, hücum hattına baskı konusunda talimat verirsen savunmayı da garantiye almak niyetinde. Başarılı teknik adam rakibin benzer taktikle karşılık verme ihtimaline karşı defans oyuncularından riske girmeden garanti paslarla çıkmalarını istiyor.