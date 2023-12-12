12,4 milyonluk süper final! Galatasaray 23 yıl sonra tarih yazdığı yerde

12 Aralık 2023 06:53 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 07:05

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında bu gece deplasmanda Danimarka’nın Kopenhag ekibiyle karşı karşıya gelecek. Başkent Kopenhag’daki Parken Stadı’nda 23.00’te başlayacak maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek. Grupta 5’er puanı bulunan iki takımın maçı, âdeta final niteliğinde. Cimbom, averajla üçüncü durumda. Sarı kırmızılılar, maçtan galibiyetle ayrılırsa Devler Ligi’nde tur atlayacak. Galatasaray, Kopenhag maçını kazanması hâlinde son 16 turu biletinin yanı sıra 12,4 milyon avro para ödülünün de sahibi olacak.

31,2 MİLYON AVRO KASADA

Kopenhag karşısında alınacak 3 puan; 2,8 milyon avroluk galibiyet primi ile son 16 turu için alınan 9,6 milyon avroyu da beraberinde getirecek. Devler Ligi’nde şu ana kadar katsayı ve performans primlerinden 31,2 milyon avro alan Galatasaray’ın geliri, 43,6 milyon avroya çıkacak. Beraberlik; averajı üstün olan Kopenhag’a yarıyor. Diğer maçta Manchester United, Bayern Münih’ten puan alamazsa, Cimbom yenilse bile grup üçüncüsü olarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek. Ancak United galip gelir, Galatasaray puan kaybederse Aslan Avrupa defterini kapatacak.

OKAN BURUK: TAKIMIMA GÜVENİYORUM

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Üç takım da devam edebilir veya elenebilir. Oyuncularım çok neşeli ve rahat. Çünkü öz güvenleri var. Bu statta 2000 yılında kupa kazanmıştık. O zaman oyuncuydum. Biz de böyle kendimize güvenirdik. Şimdi farklı bir heyecanım var. Hayalimiz Avrupa’da yeniden kupa almak. Takımıma inanıyorum. Buraya yeniden tarih yazmak için geldik” açıklaması yaptı.

ÖLÜMÜNE OYNAYACAĞIZ

Galatasaray’ın gol makinesi Mauro İcardi, “Takımımızın ne seviyede olduğunu Şampiyonlar Ligi’nde oynadığımız maçlarda gösterdik. Karşımıza gelen herkes ile mücadele edebiliyoruz. Kopenhag’a karşı da yapmamız gereken bu. Bu çok önemli bir maç, ölümüne oynayacağız. Hocamızın dediği gibi burada tarih yazabiliriz. İğneyle oynuyorum ama bu elimden geleni yapmama engel değil” dedi.