Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Masada 3 seçenek var | Şampiyonlar Ligi'nde tur heyecanı

11 Aralık 2023 17:23 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 17:34

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak.

Bayern Münih'in gruptan çıkmayı garantilediği grupta Kopenhag, Galatasaray ve Manchester United'ın gruptan çıkma şansı bulunuyor.

GALATASARAY KAZANMAK ZORUNDA

A Grubu'nda 5 puanı bulunan Galatasaray, puana sahip Kopenhag'ı yenmesi durumunda rakiplerine bakmadan son 16 tura yükselecek.

Son sırada yer almasına rağmen 4 puanı bulunan Manchester United ise, Bayern Münih'i mağlup etmesi durumunda Kopenhag - Galatasaray maçının berabere bitmesini bekleyecek.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE KALABİLİR

Galatasaray, Kopenhag ile berabere kalırsa ve Manchster United, Bayern Münih'e karşı puan kaybı yaşaması halinde temsilcimiz üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak.

Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

1- Bayern Münih: 13 puan

2- Kopenhag: 5 puan

3- Galatasaray: 5 puan

4- Manchester United: 4 puan