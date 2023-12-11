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    Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Masada 3 seçenek var | Şampiyonlar Ligi'nde tur heyecanı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Masada 3 seçenek var | Şampiyonlar Ligi&#039;nde tur heyecanı
    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi

    UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Galatasaray ve Kopenhag, Parken Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Grupta çıkma şansı bulunan iki takımın zorlu mücadelesi saat 23.00'de EXXEN'den canlı yayınlanacak.

    Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak.

    Bayern Münih'in gruptan çıkmayı garantilediği grupta Kopenhag, Galatasaray ve Manchester United'ın gruptan çıkma şansı bulunuyor.

    GALATASARAY KAZANMAK ZORUNDA

    A Grubu'nda 5 puanı bulunan Galatasaray, puana sahip Kopenhag'ı yenmesi durumunda rakiplerine bakmadan son 16 tura yükselecek.

    Son sırada yer almasına rağmen 4 puanı bulunan Manchester United ise, Bayern Münih'i mağlup etmesi durumunda Kopenhag - Galatasaray maçının berabere bitmesini bekleyecek.

    Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Masada 3 seçenek var | Şampiyonlar Ligi'nde tur heyecanı

    GALATASARAY AVRUPA LİGİ'NE KALABİLİR

    Galatasaray, Kopenhag ile berabere kalırsa ve Manchster United, Bayern Münih'e karşı puan kaybı yaşaması halinde temsilcimiz üçüncü olarak UEFA Avrupa Ligi'ne kalacak.

    Kopenhag - Galatasaray maçı 12 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak.

    Galatasaray gruptan nasıl çıkar? Masada 3 seçenek var | Şampiyonlar Ligi'nde tur heyecanı

    ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU

    1- Bayern Münih: 13 puan

    2- Kopenhag: 5 puan

    3- Galatasaray: 5 puan

    4- Manchester United: 4 puan

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