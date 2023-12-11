Galatasaray'ın Kopenhag maçı kadrosu açıklandı! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur heyecanı

11 Aralık 2023 16:10 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 16:15

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a yarın 23.00'te konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

GALATASARAY'IN KOPENHAG MAÇI KAMP KADROSU