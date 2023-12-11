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    Galatasaray'ın Kopenhag maçı kadrosu açıklandı! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur heyecanı

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    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Galatasaray&#039;ın Kopenhag maçı kadrosu açıklandı! Şampiyonlar Ligi&#039;nde son 16 tur heyecanı
    Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Kopenhag

    UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son hafta maçında Kopenhag'a konuk olacak olan Galatasaray'ın kafile kadrosu belli oldu. Sarı-kırmızılılar zorlu mücadeleye tam kadro gidiyor.

    Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
    Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a yarın 23.00'te konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

    GALATASARAY'IN KOPENHAG MAÇI KAMP KADROSU

    Galatasaray'ın Kopenhag maçı kadrosu açıklandı! Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur heyecanı

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