Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu! İşte Kadıköy'deki dev maçın günü ve saati
Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçları sonrası 18. haftada oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray maçının ilerleyen bir tarihte oynanacağı iddia edilmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'da basın toplantısı düzenleyerek Süper Lig maçlarının 17. haftadan itibaren oynanacağını açıkladı.
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından Halil Umut Meler'e yapılan yumruklu saldırı sonrası 16. hafta karşılaşmaları 10 Ocak'a ertelendi.
Fikstür çekiminde yaşanacak değişiklikler akıllara Fenerbahçe - Galatasaray maçını getirdi.
FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?
Süper Lig'in 17. haftasından itibaren oynanacak maçlar daha önce açıklanan tarihlerde oynanacak.
Lig karşılaşmaları 19 Aralık'ta oynanmaya başlayacak.
Fenerbahçe - Galatasaray arasında yapılacak 18. hafta mücadelesi 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.
Öte yandan İki takım bu maçtan 5 gün sonra 29 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finalinde kozlarını paylaşacak.