TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi açıkladı! Süper Lig maçları için son karar verildi

13 Aralık 2023 14:15 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 14:40

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırısı sonrası 16. hafta maçlarının ertelendiği yönünden bir karar alınmıştı.

Bugün basın toplantısı düzenleyen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, süreç hakkında yeni açıklamalar yaptı.

Meler'e yönelik saldırıları kınayan Büyükekşi, lig maçlarının gelecek haftadan itibaren oynamaya devam edileceğini açıkladı.

Kulüpler 17. hafta maçlarını 19-20-21 Aralık tarihinde oynayacak.

16. hafta karşılaşmaları ise 10 Ocak'ta yapılacak.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN AÇIKLAMALARI

Halil Umut Meler bizim için sadece bir hakem değil, uluslararası arenalarda kendisiyle iftihar ettiğimiz, gurur duyduğumuz bir hakemimiz. İyi bir aile babası ve iyi bir insan. Bugün konuşacağımız hiçbir şey, hakemimiz zalimce tekmelenirken iki eli başında yerde sürüklendiği fotoğraftan daha fazla şey söyleyemez.

Ankaragücü ile ilgili TFF Yönetimi karar alamaz. Yetki, bağımsız olan PFDK'da. Onlar gerekli kararları verecek.

Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. Bizim TFF olarak yapmamız gereken şeyi, hukuk müşavirliğimiz dün yapmıştır. PFDK da perşembe günü kararını açıklayacaktır. Bu gibi durumların tekrarı yaşanmaması için hak mahrumiyeti ve para cezası dışında ek yaptırımlar getirmeyi planlıyoruz.

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞE DEVAM EDECEK Mİ?

Halil Umut Meler'in hakemliğe devam etmesini istediklerini belirten Mehmet Büyükekşi, "Halil Umut Meler'in EURO 2024'te görev almasını bekliyoruz. Bırakma durumu söz konusu değil. Biraz zamana ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.