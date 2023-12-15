Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu! İlk maç İstanbul'da oynanacak

15 Aralık 2023 10:00 - Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2023 10:00

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Sarı-kırmızılılar, şubat ayında oynanacak maçlarla son 16 tur mücadelesi verecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan son hafta maçlarının ardından temsilcimizin de muhtemel rakipleri belli oldu.

Galatasaray, Avrupa Ligi grup aşamalarını ikinci sırada bitiren bir takımla karşılaşacak.

GALATASARAY İLK MAÇINI EVİNDE OYNAYACAK

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maçına 15 Şubat 2024'te çıkacak. Sarı-kırmızılılar, bu turun rövanşında 22 Şubat 2024'te rakibiyle Son 16 Turu için mücadele edecek.

Temsilcimiz turu geçmesi durumunda mart ayında çeyrek finale kalma maçlarına çıkacak.

GALATASARAY'IN UEFA AVRUPA LİGİ RAKİPLERİ

Freiburg (Almanya)

Marsilya (Fransa)

Sparta Prag (Çekya)

Toulouse (Fransa)

Rennes (Fransa)

Sporting Lizbon (Portekiz)

Roma (İtalya)

Karabağ (Azerbaycan)