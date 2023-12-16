Josef de Souza devre arasında Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu

16 Aralık 2023 20:16 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 20:22

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. 2016-2019 Fenerbahçe ve 2021-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki Josef geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olmuştu.

BAŞAKŞEHİR'LE ANLAŞTI İDDİASI

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri Brezilyalı futboluyla temasa geçti. Josef de Souza ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise Başakşehir olduğu öğrenildi.

Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekibi Beijing Guoan 20 maça çıkan Josef de Souza 4 gol kaydetti.

GÖZYAŞLARIYLA AYRILMIŞTI

Geçen sezon oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren bir taraftarı ittiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Josef, daha sonra basın toplantısı düzenleyerek sert sözler kullanmıştı. Haksızlığa uğradığını dile getiren Josef, gözyaşları eşliğinde Türkiye'de oynayamacağını söylemişti.