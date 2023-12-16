Josef de Souza devre arasında Süper Lig'e geri dönüyor! Yeni adresi belli oldu
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin unutulmaz Brezilyalı futbolcularından Josef de Souza, Süper Lig'den daha fazla ayrı kalamadı. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken pek çok Süper Lig ekibinden teklif alan 34 yaşındaki futbolcunun yeni adresi belli oldu.
Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef de Souza Süper Lig'e dönmeye hazırlanıyor. 2016-2019 Fenerbahçe ve 2021-2023 yılları arasında Beşiktaş forması giyen 34 yaşındaki Josef geçen sezon devre arasında Beşiktaş'tan ayrılarak Çin'in Beijing Guoan takımına transfer olmuştu.
BAŞAKŞEHİR'LE ANLAŞTI İDDİASI
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Süper Lig ekipleri Brezilyalı futboluyla temasa geçti. Josef de Souza ile ilgilenen en ciddi Süper Lig kulübünün ise Başakşehir olduğu öğrenildi.
Çin Halk Cumhuriyeti Süper Lig ekibi Beijing Guoan 20 maça çıkan Josef de Souza 4 gol kaydetti.
GÖZYAŞLARIYLA AYRILMIŞTI
Geçen sezon oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren bir taraftarı ittiği gerekçesiyle kırmızı kart gören Josef, daha sonra basın toplantısı düzenleyerek sert sözler kullanmıştı. Haksızlığa uğradığını dile getiren Josef, gözyaşları eşliğinde Türkiye'de oynayamacağını söylemişti.