25 Aralık 2023 05:33 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 05:37

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları devam ederken Ole Gunnar Solskjaer ismi öne çıkmış durumda. Son olarak Manchester United’ı çalıştıran Norveçli teknik adam Beşiktaş’ın ilgisinden memnun olsa da 1,5 yıllık teklifi beğenmedi. Uzun soluklu bir projede yer almak isteyen 50 yaşındaki çalıştırıcı, üç yıllık teklif bekliyor. Diğer adaylarla da görüşen yönetim, kısa sürede Solskjaer kararını netleştirecek.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ GETİRİYOR

Başkan Hasan Arat ve ekibi, Norveçli teknik adam Beşiktaş’ı proje olarak görmesinden etkilenmiş durumda. Birkaç gün içinde çok cazip bir gelişme olmadığı takdirde Solskjaer’le yeniden masaya oturulacak. Öte yandan İngiliz basını Solskjaer’in Beşiktaş’a imza atması durumunda Manchester’dan eski bir öğrencisini Beşiktaş’a getireceğini yazdı. Ancak kim olduğuna dair bir bilgi paylaşılmadı.