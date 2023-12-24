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    Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına 5 eksikle gitti | Süper Lig haberleri

    Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan Siyah-beyazlılar, maçın oynanacağı Mersin'e gitti.

    Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına 5 eksikle gitti | Süper Lig haberleri
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta puan alamayan Beşiktaş, 18. hafta karşılaşmasında Hatayspor'a konuk olacak.

    Mersin Stadı'nda oynanacak mücadele yarın akşam saat 20.00'de başlayacak.

    Siyah-beyazlı futbol takımında Alex-Oxlade Chamberlain, Necip Uysal, Umut Meraş ve Emrecan Uzunhan sakatlıkları, Vincent Aboubakar, Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier ve Jean Onana ise kadro dışı bırakılmaları nedeniyle kamp kadrosunda yer almadı.

    Öte yandan Tayyip Talha Sanuç ve Gökhan İnler de kamp kadrosuna dahil edilmeyen isimler arasında yer aldı.

    Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına 5 eksikle gitti | Süper Lig haberleri

    BEŞİKTAŞ'IN HATAYSPOR MAÇI KAFİLESİ

    Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Onur Bulut, Omar Colley, Ante Rebic, Salih Uçan, Cenk Tosun, Milot Rashica, Daniel Amartey, Amir Hadziahmetovic, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov, Arthur Masuaku, Emirhan Delibaş, Jackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Tayfur Bingöl, Serkan Emrecan Terzi, Gedson Fernandes, Semih Kılıçsoy, Emrecan Bulut

    Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına 5 eksikle gitti | Süper Lig haberleri

     

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    BeşiktaşHatayspor
    Haberler > Spor > Beşiktaş, Hatayspor deplasmanına 5 eksikle gitti | Süper Lig haberleri
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