Beşiktaş kadro dışı bıraktı Trabzonspor istedi! Abdullah Avcı yıldız oyuncuya göz dikti

26 Aralık 2023 09:05 - Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 09:09

Ara transfer döneminde takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Eric Bailly ile ilgileniyor.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı Eric Bailly için olumlu görüş belirttiği ve Fildişili oyuncuyu çok beğendiği belirtildi.

Beşiktaş'ta göreve gelecek yeni teknik direktörün kararını bekleyen Bailly'in olumsuz bir durumda Trabzonspor'a gidebileceği iddia ediliyor.

ERIC BAILLY TRABZONSPOR YOLUNDA

Beşiktaş’ın, kalan alacaklarının ödenmesi halinde Bailly’yi serbest bırakmaya hazır olduğu belirtilirken; geçtiğimiz günlerde tecrübeli stoperin adı Villarreal’le de anılmıştı.

Beşiktaş ile sezon başında 2 milyon 250 bin Euro maaş karşılığında anlaştığı belirtilen Bailly için İngiltere Premier Lig ve Championship ekiplerinin de devrede olduğu konuşuluyor.