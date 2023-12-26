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    Beşiktaş kadro dışı bıraktı Trabzonspor istedi! Abdullah Avcı yıldız oyuncuya göz dikti

    Trabzonspor, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Eric Bailly'i kadrosuna katmak istiyor. Stoper takviyesi yapmak isteyen Bordo-mavililer, Fildişi Sahilli oyuncu için teklif yapmaya hazırlanıyor.

    Beşiktaş kadro dışı bıraktı Trabzonspor istedi! Abdullah Avcı yıldız oyuncuya göz dikti
    Spor Haberleri  / Fanatik

    Ara transfer döneminde takviye yapmaya hazırlanan Trabzonspor, Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Eric Bailly ile ilgileniyor.

    Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın, Siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı Eric Bailly için olumlu görüş belirttiği ve Fildişili oyuncuyu çok beğendiği belirtildi.

    Beşiktaş'ta göreve gelecek yeni teknik direktörün kararını bekleyen Bailly'in olumsuz bir durumda Trabzonspor'a gidebileceği iddia ediliyor.

    Beşiktaş kadro dışı bıraktı Trabzonspor istedi! Abdullah Avcı yıldız oyuncuya göz dikti

    ERIC BAILLY TRABZONSPOR YOLUNDA

    Beşiktaş’ın, kalan alacaklarının ödenmesi halinde Bailly’yi serbest bırakmaya hazır olduğu belirtilirken; geçtiğimiz günlerde tecrübeli stoperin adı Villarreal’le de anılmıştı. 

    Beşiktaş ile sezon başında 2 milyon 250 bin Euro maaş karşılığında anlaştığı belirtilen Bailly için İngiltere Premier Lig ve Championship ekiplerinin de devrede olduğu konuşuluyor.

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    Oynat

    Havaalanında acıkan Trabzonsporlu futbolcular bakın ne yaptı!

    Trabzonsporlu futbolcular Sivasspor deplasmanı sonrası Trabzon'a dönmek için geldikleri Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda geç saatlerde olduğu için kapalı olan bir büfeden aldıkları çikolata ve bisküvilerin parasını not yazarak bıraktılar.

    Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
    Kaynak: Fanatik
    TrabzonsporBeşiktaş
    Haberler > Spor > Beşiktaş kadro dışı bıraktı Trabzonspor istedi! Abdullah Avcı yıldız oyuncuya göz dikti
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