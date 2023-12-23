23 Aralık 2023 22:44 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 23:01

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Kalitemizi, hızımızı artırmamız lazım. Bunun için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için üzüntüsünü dile getirerek, "Futbola dönelim mi dönmeyelim mi bilmiyorum. Maç önü ve maç sonunda da şehit sayımızın arttığını duyduk. Bu anlamda üzüntülüyüz. Ülkemiz adına, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

ABDÜLKADİR ÖMÜR KONUSU

Abdülkadir Ömür'e gösterilen tepkiye ilişkin de Avcı, " Ömür bu yörenin çocuğu ve buna alıştı artık bence etkilenmemesi gerekiyor. Bir kısım alkışlıyor bir kısım protesto edebiliyor. Taraftarımıza bu anlamda saygımız da var. Onlar da fedakarlık yaparak gelip galibiyet görmek istiyorlar. Bunları anlayışla karşılayabiliyoruz. Ama sonuçta herkes iyi niyetli ve maçı kazanmak için her şeyini yapmaya çalışıyor." dedi.

Milli futbolcu 81. dakikada oyundan alındı.

ONUACHU TRABZONSPOR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Avcı, Onuachu'nun da takımın önemli bir oyuncusu olduğunu vurgulayarak, "75. dakikaydı galiba oyundan çıktığında. Onuachu topu tuttuğu zaman Trabzonspor farklı bir oyun oynuyor tutamadığı zaman farklı bir oyun oynuyor. Bugün o top kayıpları çok fazlaydı. Rakibe çok fazla top geçti. Ben de bu anlamda rakibin arkalarına koşuda fırsatlar vardı daha oraya koşu yapabilecek daha takım savunmasına yardım edebilecek hem defiziksel olarak daha iyi olabilecek Enis Destan'ı oyuna aldım. Tercihimiz taktiksel anlamdaydı. Aynı zamanda da performans fiziksel baskılardan düşmeye başlamıştı. Bu şekilde değerlendirdik." şeklinde konuştu.

NWAKAEME GELİYOR MU?

Nwakaeme'nin transferiyle ilgili bir soru üzerine de Avcı, "Ben buradan ayrıldıktan sonra da iletişim halinde olan birisiyim. Nwakaeme burada çok saygı gören birisi. Nwakaeme ya da bir başkası kim olursa olsun Trabzonspor menfaatleri doğrultusunda bir şey olacaksa bunun değerlendirmesini yapabiliriz. İletişim halinde olduğumuz birisi. Şu an itibariyle bizim yabancı sayımız biliyorsunuz dolu. Fazlası da var aslında. Bu bir kere boşalması lazım. Fazlamızın sakatlığı da var Orsic'in. Boşluk yapacak mıyız yapmayacak mıyız? Bunun üzerinde çalışarak devam ediyoruz." diye konuştu.