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    Süper Lig devinden transfer itirafı: Nwakaeme ile görüştüğümüz doğru!

    Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, sözleşme uzatma görüşmeleri yapılan Anastasios Bakasetas ve geri dönmesi konuşulan Anthony Nwakaeme hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

    Süper Lig devinden transfer itirafı: Nwakaeme ile görüştüğümüz doğru!
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Basın mensuplarıyla buluşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

    Eski oyuncuları Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini doğrulayan Doğan, Anastasios Bakasetas'ın da sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini açıkladı.

    Süper Lig devinden transfer itirafı: Nwakaeme ile görüştüğümüz doğru!

    ERTUĞRUL DOĞAN'DAN NWAKAEME İTİRAFI

    "Anthony Nwakaeme için hocamızın görüştüğü doğru. Nevzat kardeşimizle görüşme yaptık. Teknik olarak onay gelmedi. Geldiği zamana geldiği zaman mali durum ve sağlık açısından karar vereceğiz. Sorunsuz kişiliğiyle sorun yaşatmamış artı olmuştur. İnceledikten sonra bir karar alınacaktır."

    Süper Lig devinden transfer itirafı: Nwakaeme ile görüştüğümüz doğru!

    BAKASETAS TRABZONSPOR'U REDDETTİ

    Sezon sonunda serbest kalacak olan Bakasetas'a teklif yaptıklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Bakasetas şampiyonluğa oynayan bir kadroda oynamak istiyor. Belki kafasında ailesiyle birlikte başka ülkede yaşamak istiyor. Bakasetas'a karşı bir duruş benimsememiz lazım. Yıl sonu tekrar konuşacağız, planlarını konuşacağız." dedi.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Trabzonspor
    Haberler > Spor > Süper Lig devinden transfer itirafı: Nwakaeme ile görüştüğümüz doğru!
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