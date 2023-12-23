Süper Lig devinden transfer itirafı: Nwakaeme ile görüştüğümüz doğru!

23 Aralık 2023 17:11 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 17:11

Basın mensuplarıyla buluşan Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Eski oyuncuları Anthony Nwakaeme ile görüştüklerini doğrulayan Doğan, Anastasios Bakasetas'ın da sözleşme uzatma teklifini kabul etmediğini açıkladı.

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN NWAKAEME İTİRAFI

"Anthony Nwakaeme için hocamızın görüştüğü doğru. Nevzat kardeşimizle görüşme yaptık. Teknik olarak onay gelmedi. Geldiği zamana geldiği zaman mali durum ve sağlık açısından karar vereceğiz. Sorunsuz kişiliğiyle sorun yaşatmamış artı olmuştur. İnceledikten sonra bir karar alınacaktır."

BAKASETAS TRABZONSPOR'U REDDETTİ

Sezon sonunda serbest kalacak olan Bakasetas'a teklif yaptıklarını belirten Ertuğrul Doğan, "Bakasetas şampiyonluğa oynayan bir kadroda oynamak istiyor. Belki kafasında ailesiyle birlikte başka ülkede yaşamak istiyor. Bakasetas'a karşı bir duruş benimsememiz lazım. Yıl sonu tekrar konuşacağız, planlarını konuşacağız." dedi.