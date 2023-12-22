Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Başakşehir maçı öncesi duyurdular

    Süper Lig'in 18. haftasında Başakşehir'i konuk edecek olan Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'den kötü haber geldi. Milli oyuncu son oynanan İstanbulspor maçında ağrıları olduğu gerekçesiyle oyundan çıkmıştı.

    Trabzonspor&#039;da Abdülkadir Ömür şoku! Başakşehir maçı öncesi duyurdular
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trabzonspor, İstanbulspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiğini açıkladı. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği kaydedildi.

    Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Başakşehir maçı öncesi duyurdular

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılan oyuncumuzun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili karar maç günü yapılacak son kontrollerde verilecektir"

    Yarın akşam Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'ü riske etmeyeceği öğrenildi.

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    TrabzonsporAbdülkadir Ömür
    Haberler > Spor > Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Başakşehir maçı öncesi duyurdular
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...