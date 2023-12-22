Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür şoku! Başakşehir maçı öncesi duyurdular

22 Aralık 2023 19:25 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 19:25

Trabzonspor, İstanbulspor maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiğini açıkladı. Bordo-mavili takımdan yapılan açıklamada, Ömür'ün sol alt adalesinde zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Futbol A Takımımızın İstanbulspor ile oynadığı maç sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Abdülkadir Ömür’ün yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) zorlanmaya bağlı minimal ödem tespit edilmiştir. Tedavisine sağlık ekibimizce başlanılan oyuncumuzun RAMS Başakşehir maçı kadrosunda yer alması ile ilgili karar maç günü yapılacak son kontrollerde verilecektir"

Yarın akşam Başakşehir ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un Abdülkadir Ömür'ü riske etmeyeceği öğrenildi.